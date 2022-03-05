Mart ayında sizi neler bekliyor? Burcunuz ne söylüyor, para, aşk, sağlık, aile, kariyer...

Bazı burçlar seyahate çıkacak, bazıları büyük paralar kazanacak, kendi işini kuracak; bazıları da yeni bir ilişkiye başlayacak. Burcunuz mart ayında size ne söylüyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının aylık burç yorumları...





KOÇ BURCU

Ay boyunca Uranüs finans evinizden size destek verecek. Satürn ruhsal evinizden kariyerinize destek veriyor. Şans sizi her konuda destekleyecek. Çalışma yaşantınızda gösterdiğiniz performans finans konularında istediğiniz olumlu gelişmeleri sağlayacak ve birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergileyeceksiniz. Güvendiğiniz dostlarınızın fikirlerini alacak, karşılıklı güvene dayalı işbirliği içinde olacaksınız. Bu ay; oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Mars ve Venüs birlikte hareket ediyorlar. Bazıları da, iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir. Çünkü, bu dönem tutkulu birliktelikler peşindesiniz ve özgürlüğünüzü kurallarla sınırlandırmak istemiyor, güçlü aşklar peşinde koşuyorsunuz. Özellikle, fikir ve düşünce bazında anlaşacağınız kişinin özel olması gerekiyor. Duygusal tatmin sağlayacağınız aşklarınız gündemi meşgul edecek. Kendinizi özgür hissettiğiniz müddetçe kendinizi iyi hissediyorsunuz unutmayın.

BOĞA BURCU

Venüs ve Mars kariyer evinizde, Neptün ruhsal evinizi etkiliyor.. Sevgi dolu bir kalple yaklaşıyor ve dostlarınızın dertlerini dinliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Venüs; aynı zamanda güzelliği yönettiği için, bu dönemde çevrenizdeki ve iş arkadaşlarınızın sorunlarını kalpten dinleyecek ve onların dinleyeceksiniz.. Yardım etme duygunuz artarken, zevklerde aşırıya kaçabilirsiniz. İçsel durumunuzun olumlu psikolojik tepkiler içinde olması nedeniyle, çevrenizle uyumlu ruhsal birliktelikler, ortaklıklar içinde bulunacaksınız. Plüton duygusal dengelerinizi kontrol ederken, cinsel enerjinizin yoğunlaştığı anlarda devreye girecektir. Çünkü girdiğiniz ortamlarda karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Toplumsal yaşantınızda size olumlu ufuklar açacak, yeni projelere sıcak bakıyor fakat risklerden çekiniyorsunuz. Cesaretinize güvenmeli ve kendinize yeni bir şans vermelisiniz. Olaylar istediğiniz yönde gelişecek. Bu ay uyku düzeniniz önemli. Çok çalışıyorsunuz, dinlenmeye özen göstermelisiniz.

İKİZLER BURCU

Hiçbir şeyden korkmayın. Paranın kokusunu uzaktan hissetmelisiniz. Daha atak ve çevik olmak için, her türlü destek sizden yana unutmayın. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak. İleriyi gören bir düşünce yapısı içinde hareket ederken, para ile ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceğiniz bir ay içindesiniz. Sadece kendinize güvenerek, size katkıda bulunmak isteyenleri kibarca geri çevireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir ay içindesiniz. Ay boyunca siz özenli, ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bu dönemde çevrenizle büyük bir uyum sağlayacak ve size mutluluk verecek aktivitelerin içinde bulunacaksınız. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek.

YENGEÇ BURCU

Kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu dönem oldukça uygundur. Bu dönem kuracağınız iş karlı bir yatırımı da beraberinde getirecektir. Aile büyüklerinizin uygun göreceği bir işi seçebilir veya aileden gelen bir işi seçebilirsiniz. Sizden yaşça büyük bir kişiyle ortaklık kurabilirsiniz. Danışmanlık ve yöneticilik yapabilirsiniz. Bu dönemde baskıcı duygularınızın da ortaya çıkması bazı hatalara neden olacaktır.. Sizinle derin düşünceler içinde olan ve yaşamı sorgulayan kişilerle birlikte olacaksınız. Onlar, ortak çalışmalarınızda ihtiyacınız olan pratikliği sağlayacaklar ve hızlı düşünmeniz konusunda size gereken desteği vereceklerdir. 18 Martta dolunay iletişim evinizde gerçekleşiyor. Düşündüğünüz kişilerin size vereceği güçle fikirleriniz daha sağlam ilerliyor. Yaratıcılığınızı, devinimlerin ön gördüğü koşullara uyarlayarak yaşama geçirebilirsiniz. Düşünürler ve felsefe adamları için önemli bir dönem. Eski olaylara takılmayın artık. Geçmiş geçmişte kaldı. Önünüz açık ve güzel.. Jüpiter maddi konularda size istediğiniz güzellikleri ve parayı getirecek…

ASLAN BURCU

2 Martta yeni ayla birlikte Neptün ve Güneş 8. Finans ve değişim evinizde ilerleyecek. Sessizce çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. Sevdiğiniz işleri yapmaktan zevk alıyorsunuz, fakat; birlikte çalıştığınız kişilerden de aynı performansı beklediğiniz için, bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 7 Martta Mars karşıt evinizde ilerlemeye başlayacak. Titiz çalışmak ve gerekeni en ince ayrıntısına kadar yerine getirmek istiyorsunuz. Oldukça cesur davranırken, hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak kişiler olacaktır. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme geleceği çalışmalar içine girebilirsiniz. 7 Marttan sonra Venüs ve mars karşıt evinizde birlikte hareket edecekler. Hedefleriniz doğrultusunda bilinçli hareket etmenin vereceği avantajlı günler sizi bekliyor. Yaşam parametrelerinin olanakları sizin emrinize sunulmuş durumda.

BAŞAK BURCU

2 Martta yeni ay karşıt evinizde doğuyor. 7 Martta mars çalışma evinizde ilerlerken 10 Martta kadar Kovada ilerleyen Merkür görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. Aradaki üç gün sizin için önemli olacak. Özellikle size finans kapısını aralayacak dostlukları arzulayacaksınız. Bazılarının sansasyonel ilişkileri olacak. Sizden yaşça büyük biriyle gizlilik içinde bir aşk yaşayacaksınız. Bu dönemde, Venüs’ün aşk ve sosyal evinizde olması sosyal yaşantınızın birden canlandığınız hissedeceksiniz. Çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmayacak ve iç disiplininizin bozulmasına izin vermeyeceksiniz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlıklı olmalısınız. 18 Martta dolunay kişisel evinizde doğuyor. Yaşam pencerenize açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açıksınız.

TERAZİ BURCU

Ayın büyük bir kısmı Venüs aşk ve sosyal evinizde ilerliyor. Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi güçlü bir şekilde dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl yapılandırarak ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. Özellikle maddi konularda hiç kimsenin aklına gelmeyen konularda büyük paralar kazanabilirsiniz. Oldukça hırslı bir karakter yapısıyla politika, ticaret gibi denemediğiniz konularda başarılı olacaksınız. . Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte koştururken, ara molalarla harcamalarınızda ki artışlara dikkat etmeyi unutmayın. 20 Martta Güneş karşıt evinize geçiyor. Kendi gücünüzü kendinize ispat edercesine hırslısınız. Odaklanacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.

AKREP BURCU

Düşüncelerinizi gerçekleştirecek dostlarınızla bir arada olmak isteyeceksiniz. Hırslı ve yaratıcı yönlerinizin destekleyici unsurları olarak enerjik arkadaş gurubuna ihtiyacınız var. Fakat bu özel durumlarda bile tartışmaya açıksınız. Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu daima tetikte tutuyorsunuz. Partneriniz de belki sizi anlamakta güçlük çekiyor. Bu günler de anti-sosyal bir kişilik yapısı ilginizi çekebilir. Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi öğrenmeli, duygularınızı karşılık beklemeden sunmalı, herhangi bir anlaşma imzalarken şartları iyi incelemelisiniz. Çok sevdiğiniz arkadaşlarınız tarafından kandırılmanın yanı sıra onların gerçek yüzlerini görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde direk sizinle ilgisi olmasa da, ağır tartışmalar meydana gelecek. Bu hareketli ortamlar aşk yaşamınızda karışıklıklar yaşamanıza neden olabilir. Daha sonra siz, olayları daha objektif ve mantık çerçevesinde değerlendirmeye başlayacaksınız. Sağlığınız genellikle çok iyi. Karar verirken hızlı davranmayacaksınız. Öncelikli ihtiyaçlarınıza ve gerekli olanlara öncelik tanıyacaksınız.

YAY BURCU

Küçük konuşmaların büyük işlerin habercisi olduğunu unutmamalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır. Parlak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Bu ay oldukça huzur ortamlarında olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.. Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir dönemdesiniz.. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz.

OĞLAK BURCU

2 Martta Yeni ay iletişim evinizde doğuyor. Neptün hayallerinizi genişletiyor ve eskiyi özlüyorsunuz. Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem, düşünceler arasında kuşak farklılığı yüzünden çatışmalar çıkabilir. Bazı dargın dostlarınızı bir araya getireceksiniz. Eski ve yeni dostlukların bir arada yaşanacağı ortamlarda bulunacaksınız. Bu dönem, uzun süredir aksayan ilişkileriniz sona erebilir. Artık, her şeyi sınıyor ve sınavdan geçiriyorsunuz. Neptün bir çok güzellikleri ortaya çıkarırken nostaljik duyguları da körükler. Bu ay; yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek.18 Martta dolunay ruhsal ve yolculuklar evinizde gerçekleşiyor. Merkür ve Neptün’den karşılıklı etkileşim alıyor. Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacak ve yaptığınız yolculukların yurt dışı menşeli olmasına dikkat edeceksiniz. Yenilikler konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Düşüncelerinizi inatla savunmanız nedeniyle yetersiz kalacaklar.

KOVA BURCU

Ayın ilk hafta Merkür ve Satürn kişisel evinizde 7 Martta Venüs ve Mars’ta geçiyor ve hep birlikte hareket ediyor. Bu dönem süregelen bir ilişkiniz varsa, sorunlar kopma noktasına gelebilir. Partnerinizin isteklerini o ana kadar görmezlikten gelmişseniz, bir anda ortalık karışabilir. Onu ihmal ettiğiniz konular gündemde gelebilir ve ilişkilerinizle ilgili örtülü tüm konular ortaya çıkabilir. Yeni bir işe başlamak istiyorsanız, kendinize sınır koyabilirsiniz. Eskiden planladığınız bir işi devreye sokabilirsiniz. Yeni işlerde sorun yaratan Merkür, eski işlerinizi destekleyecektir. Böylece, birtakım ilişkilerinizdeki eskimiş sorunlarınızı bu dönemde çözebilir, iletişim problemlerinizi düze çıkarabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin düşüncelerine değer vermeyi ve dinlemeyi öğreneceksiniz. 18 Martta Karşıt finans evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Sizi rahatlatan ve kişiliğinizi vurgulayan işler için her türlü çılgınlığa hazırsınız.

BALIK BURCU

2 Martta yeni ay kişisel evinizde doğuyor. Uranüs iletişim evinizde bulunuyor. 11 Martta r Merkür kişisel evinizde ilerleyecek. Yeni fikirler üreteceksiniz. 7Martta Mars 12. Evinizde ilerleyecek. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz. Ortaklıklara açıksınız. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. Değişik işleri deneyebilirsiniz. Düşünce tarzınız atak ve cesur olacak. Başkalarına örnek olacaksınız. Bu ay gezegen topluluğunun bir arada olması sizi yorabilir. Hazımsızlık çekiyorsanız, geceleri hafif yemeli ve uykunuza dikkat etmelisiniz. Kendi iç dünyanıza yönelecek ve kendi sorunlarınızla baş başa kalmak isteyeceksiniz. Kendinize olabildiğince iyi bakmalısınız