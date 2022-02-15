Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Balık, Yay, Kova! Burçları şubat ayında ne bekliyor!

Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Meslek ve kariyerinizle ilgili güçlü etkiler alındasınız. Aşk yaşıyorsanız, romantizm dolu günler sizi bekliyor. Politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz.





KOÇ BURCU

Plüton kariye evinizde sizi olumlu etkiliyor. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Her ortam sizin için heyecan verici olacaktır. Hiçbir konuyu kafanıza takmamalı ve günlük ilişkilerden sakınmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizden emin tavırlar içindesiniz ve çevrenize hakim durumdasınız. Israrcı tavrınız sizi olumsuz gibi gösterse de, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde götüreceksiniz. Bu ay Venüs ve Mars kariyer ve yolculuk evinizi etkiliyor. . Bu yolculuklarda size eşlik edecek akraba ve yakın dostlarınızla birlikte keyifli günler geçireceksiniz. Bazılarınız, arkadaşlarıyla iş gezilerine çıkabilirler. Bu dönemde aileniz ve evliliğiniz arasında sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu ay Satürn ay düğümü karesi var.. Dans ederken, spor yaparken, bacaklarınızı, kollarınızı ve baş bölgenizi korumalısınız. Yine yanıklara ve kesici aletlere karşı temkinli olmalısınız.

BOĞA BURCU

Bu ay Merkür, güneş ve Venüs ufuk çizginizin üzerinde yer alıyor. Meslek ve kariyerinizle ilgili güçlü etkiler alındasınız. İş hedeflerinizi büyük bir hırsla takip edeceksiniz. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve dış ilişkilerinizi, başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz. Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz.. Eğer kariyerinizle ilgili bir atılım yapmak istiyorsanız, tam zamanı. Bazılarınız yeni bir kariyer savaşı içinde olacaksınız. Plüton Yıllarca kariyeriniz ve ruhsal evinizden destek verecek. Yabancı ülkelerle ilgili konular gündemde olacak.. Deneyimlerinizde, sezgileriniz önemli bir yere sahip olurken, ufkunuz genişleyecek, pozitif bakış açısı altında paylaşımcı bir yapıya kavuşmanızı sağlayacak. Sağlık ve kişisel gezegeniniz Venüs Plüton’la birlikte bu ay sizi tembelliğe sürükleyebilir. Böbreklerinizi, cinsel organlarınızı korumalısınız..

İKİZLER BURCU

Ay boyunca Plüton ve Venüs 8. Evinizde. Bazılarınız ciddi beraberliklerin temellerini atacaklar. Sizden yaşça büyük kişilerle yaşayacağınız bir aşk, bu konuda size değerli tecrübeler kazandıracak. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek. Bu dönem uzun süredir ihtiyacınız olan aşk size sunulacaktır. Aşk yaşıyorsanız, romantizm dolu günler sizi bekliyor. Tutkular, duygular ve ilginç fanteziler ortaya çıkacak. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Planladığınız projelerde, parasal konularda istediğiniz bolluğa kavuşacaksınız. Fakat harcamalarınızdaki artışları da düzenlemek zorundasınız. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak. Yeni ay, yolculuklar evinizde. Uzun mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, çevrenize gülümseyin ve tüm içtenliğinizi kullanın karlı çıkacağınızdan emin olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Ay boyunca Neptün ve Jüpiter’den olumlu etkiler alacaksınız. Ayrıca ay boyunca Venüs karşıt burcunuzda retrodan kurtulmuş olarak ilerliyor.. Hızlı koşan yaşam temposu içinde amacınıza doğru ilerlerken, detaylar ve ayrıntılardan uzaklaştığımız konular olabiliyor. Bazen karşımıza çıkan fırsatları göremeyebiliyoruz. Oysa belki de bize doğru olan bir olayı biz fark edinceye kadar elimizin altından kaydığını sonradan anlıyoruz. Birçoğumuz kendimizi yeterince güçlü hissetmediğimiz halde, öne fırlatılmış olayların altında ezilmiş görüyoruz. Kaderinizden şikayet etmek yerine kozmik enerjinizin bize sunacağı fırsatları değerlendirmeli ve Karşıt Plüton’un nimetlerinden faydalanmalısınız. Şubat ayı içinde; sağlık gezegeniniz Jüpiter Neptün ile birlikte hareket ediyor. Kendi doğrularınızla hareket edeceksiniz. Önemli olan düşüncelerinizi temizlemek ve ruhsallığınız yenilemektir. Terapilere vereceğiniz ağırlık sizi önemli arınmalara getirecektir.

ASLAN BURCU

Ay boyunca çalışma temponuz ritmi artıyor. Venüs, Merkür, Mars Ve Plüton çalışma evinizde. Ayrıca bu ay, iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak ta etkileyici olmak istiyorsunuz. Kendi olanaklarınız ve gücünüzle finans hareketini hızlandırırken, karşı tarafın şartlarına göre daha iyi durumda olacaksınız. Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyecek, siz çaba göstereceksiniz. İçinde bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda olduğunuz her bir konuyu, kendi özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz. 19 Şubata kadar Güneş karşıt evinizde. Alışkanlıklarınızı ve kurallarınızı seviyor ve değişimlere karşı fazla istekli davranmıyorsunuz. 16 Şubatta dolunay burcunuzda oluşurken karşıt finans evinizde Neptün ve Jüpiter hareket edecek. Satın alma ve sahiplenme isteğinizin üst seviyede olacak. Bu ay alerji yapacak yiyeceklerden uzak kalmalısınız.

BAŞAK BURCU

8 Şubatta yeni ay Çalışma ve sağlık evinizde doğuyor ve Güneş’inizle etkileşime giriyor. Ay sonuna doğru kendinizi yenilemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Çalıştığınız işyerinde size ilgi duyan kişilerin patron konumunda olması sizi şaşırtmasın 13 Şubata kadar Venüs, Plüton, Merkür aşk ve sosyal evinizde ilerliyor. Jüpiter kişisel evinizde geri gidiyor. . Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. Fakat konuşma kabiliyetinizi iş konularında başarılı bir şekilde kullanacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız.

TERAZİ BURCU

Merkür, Venüs, Plüton aile ve yuva evinizde kavuşum yapıyor.. Aile büyüklerinin sorunları gündeme gelebilir. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun, bugün de kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. Bu nedenle kendinizle ilgili düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız. Emlak alım satım konularına yatırım yapacak, kazançlarınızı ortak değerlendireceksiniz. Yıllardır emek verdiğiniz ve sabırla çalıştığınız konulardan bir anda vazgeçebilirsiniz. Beklediğiniz fırsatların karşınıza çıktığını veya birtakım hukuksal konularının sonuçlandığını göreceksiniz. Gücünüzün yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ev ve aile ile ilgili ekstra sorumluluklar alacağınızı gösteriyor. Evrensel enerjinin size vereceği görevlere hazır olacaksınız. Sağlığınızla ilgili bir sorun görünmüyor fakat, uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir genel kontrolden geçebilirsiniz. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız.

AKREP BURCU

1 Şubatta yeni ay aile ve yuva evinizde doğuyor ve Güneşle birlikte hareket ediyor. Evinize daha fazla vakit ayıracak, eşyalarınızla ilgileneceksiniz. Aile büyükleri ile duygusal ilişkilerinizde artışlar olacak. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estirecek, aileniz için her türlü fedakarlığa hazır olacaksınız. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde aileniz size destek olurken, kişisel enerjinizi evinize ayıracaksınız. 15 Şubatta Merkür’de bu etkileşimin içine giriyor. Ailenizle geçinmek için önemli fırsatlar kapınızda. Duygusal konularınıza belli bir hareket gelirken, ilişkilerinizde hareketlenmeler yaşayacaksınız. Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. İletişim evinizde Venüs ilerliyor. Güvenebileceğiniz dostlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yaptığınız işlerin size huzur ve güven vereceği günlerdesiniz. Bu ay melankolik yönleriniz ortaya çıkacak. Geçmişe bağlı bir takım sorunlar ortaya çıkabilir.

YAY BURCU

Venüs Plüton birlikte finans evinizde ilerliyor. Hesaplarınızı ince yapmalısınız. Aceleci ve pratik davranış tarzınızla, tüm bunları hızlı bir şekilde yapacaksınız. Fakat, bu içsel gelişmelerinizi karşı tarafın hissetmesi mümkün değil. Çünkü, yaşam pratiğinde bu özelliklerinizi gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Bu dönem; ilişkilerinizi belli bir denge ve yumuşaklık içinde götürmelisiniz. Aşırı koşuşturma sizi yıpratabilir.. Siz gülümserken bile, kafanızda bir takım hesaplarınız var. Aşk gezegeniniz Mars finans evinizde. Maddi konuların aşk hayatınızla birlikte anılması söz konusu. hayatınızla Kendinizden başka hiç kimsenin güvenilir olmadığına kendinizi inandırmış durumdasınız. Yakınlarınızın dışında hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Bu ay yardım derneklerinde ve sağlık kuruluşlarında çalışabilirsiniz. Arkadaşlarınızın sağlık sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Baş bölgenizle ilgili kazalara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU

Venüs, Mars ve Plüton kişisel evinizde birlikte hareket etmeye devam ediyor. Neptün iletişim evinizden size destek veriyor. Aklınız uzaklara gidebilir. Hayata hem enerjik hem de romantik bakacasınız. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi takdirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Satürn, artık sizi daha bilinçli ve akıllıca düşünmeye zorluyor. . Şimdi geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin Yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız.

KOVA BURCU

1 Şubat’ta yeni ay kişisel evinizde güneşle birlikte ve 15 Şubattan sonra kişisel evinize Merkür geçecek. Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yemekler ve romantik toplantılarda ne hissettiğiniz çok önemli. Gerçek dostlarınızla birlikte olmak size müthiş bir keyif verirken, anlamsız kişileri de, yaşantınıza almak istemeyeceksiniz. Seviyor ve seviliyorsanız, bu ay evlilikle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. . Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan sevgileri ve ilgileri hoşunuza gidecektir. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız. 19 Şubata kadar Güneş kişisel evinizde ilerleyecek. Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak, sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edeceksiniz.. Üstünlük duyguları içindesiniz. Sağlık konusunda güzel bir ay. Cildinize özen göstermeli, temiz havada yürüyüşler yaparak, vücudunuzun formunu korumalısınız.

BALIK BURCU

Hayallerinizi fırsatlar zincire çevirmek için önünüzün açık olması çok güzel. Neptün yılın büyük bir kısmında size her konuda yardım edecek.. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olduğunuz ve manevi duygularınızın ön plana çıkacağı işler peşindesiniz. Bir çok misyon çalışması sizi bekliyor. Neptün’ünün kişisel evinizi desteklemesiyle değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. İşinden hoşnut olmayan bazı Balıklar , iş değişimleri arzusundalar. 1 Şubatta yeni ay 12. Evinizde doğuyor.. Kişisel evinizdeki Neptün aklınızı karıştırabilir. Yasak aşk duyguları kapınızı çalabilir. Gözünüzde büyüttüğünüz kişilerle aranızda gizli bir çekim olabilir. Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Dişler, dizler, kemikler ve iskelet sisteminiz. bu ayın özellikle dikkat edilmesi gereken organlarınız.