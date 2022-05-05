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    YaşamDüğünde davul çalarken maganda kurşunuyla vurulan davulcu öldü
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    Düğünde davul çalarken maganda kurşunuyla vurulan davulcu öldü

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde davulcu Emre Tıptaş (41), düğünde davul çaldığı sırada ateşlenen tabancadan çıkan merminin kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

    05.05.2022 - 01:00 | | Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
    Düğünde davul çalarken maganda kurşunuyla vurulan davulcu öldü

    Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesikkeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, davulcu Emre Tıptaş, mahalledeki bir düğünde davul çalmaya gitti. Düğünün ilerleyen saatlerinde bazı kişiler kutlama adı altında tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada davul çalan Emre Tıptaşın kalbine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Tıptaş, ağır yaralı olarak, düğüne katılan mahalle muhtarının özel aracıyla Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü. Tıptaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tıptaş'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

    Jandarma, tabancayı ateşleyen magandanın belirlenmesi için çalışma başlattı. 

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