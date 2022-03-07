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    YaşamBarış İşlek: Dijital dünyanın alışveriş getirdiği yenilik ulaşım sektörüne de yansıdı
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    Barış İşlek: Dijital dünyanın alışveriş getirdiği yenilik ulaşım sektörüne de yansıdı

    Genç girişimci Barış İşlek tarafından kurulan ve yönetilen servis sepeti projesi kısa sürede, kendi alanlarında büyük organizasyonları arasına girmeyi başararak şu günlerde adından sıkça söz ettirmektedir.

    07.03.2022 - 20:22 |
    Barış İşlek: Dijital dünyanın alışveriş getirdiği yenilik ulaşım sektörüne de yansıdı

    Servis sepet genel müdürü Barış İşlek,” Kısaca söz etmek gerekirse; tur ve servis içerikli olan tüm bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara cevap veren sosyal ve ticari bir projedir. Çift yönlü çalışır. Eş zamanlı olarak araç sahiplerinin de tedarikçi olarak sisteme katılmasına müsaade eder. Bu proje, Türkiye'de yoğun bir şekilde tercih edilen şehir içi ve şehirler arası tur ve servis yolculuklarına çözümler üretmektedir. Her yolculuk ne sebeple olursa aslında bazen mutluluk, bazen de hüzün taşır. İnsanın içinde olduğu her olay gibi bu tür ulaşımda birçok duygu eşliğinde gerçekleşir. Farklı amaçlar eşliğinde yapılan bu yolculukların tümünde var olan bu gerçeği fark ederek hizmet standartlarını farklılaştırıp, empati gücü ile kalite, güven ve üst seviyede müşteri odaklı memnuniyeti kattığımız bir projemizdir. Ticari hayatıma babam ile başladım. Bir çok şeyi ondan öğrendim. Ve o bilgi ve birikimle, kısa zamanda elde ettiğimiz başarılar neticesinde, ülkemizde de en çok vergi ödeyen firma liderleri arasına girdik.” Diye ifade etti.

    Barış İşlek; "Gençler ticarete atılmak için kesinlikle korkmamalı. Çünkü ülkemizin bu anlamda her sektörde faydalı hizmetler sunacak bireylere ihtiyacı var. Özellikle de teknolojinin geliştiği günümüzde gençlerin, çalışmış oldukları sektörleri teknolojik gelişmeler doğrultusunda dizayn etmeleri ve yenilemeleri ülkemiz açısından da son derece önemli. Bu yüzden gençleri destekliyorum ve tüm iş dünyasına da yeni nesle fırsat vermelerini tavsiye diyorum." Dedi.

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