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    YaşamArife (arefe) ne demek? Arife mi arefe mi? Arife nasıl yazılır? İşte TDK doğru yazımı
    HaberlerYaşam Haberleri Arife (arefe) ne demek? Arife mi arefe mi? Arife nasıl yazılır? İşte TDK doğru yazımı
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    Arife (arefe) ne demek? Arife mi arefe mi? Arife nasıl yazılır? İşte TDK doğru yazımı

    Bayramlardan önceki günü ifade etmek için kullanılan ‘arife’ gününün nasıl yazılacağı pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Kimi, ‘arife’ olarak kullanırken ‘arefe ve arafe’ kelimeleri de pek çok kişi de kafa karşıklığına neden oluyor. Peki, Arife ne demek? Arefe sözcük anlamı nedir? Arife nasıl yazılır? Arefe mi, Arife mi? İşte TDK doğru yazımı

    01.05.2022 - 12:04 |
    Arife (arefe) ne demek? Arife mi arefe mi? Arife nasıl yazılır? İşte TDK doğru yazımı

    Bayramlardan bir gün öncesinin ifade eden ‘arife’ sözcüğü çoğu kez ‘arefe ve arafe’ şeklinde de kullanılıyor. Özellikle arife günü gönderilecek mesajlarda Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarına uyup uyulmadığı kelimenin yanlış yazılıp yazılmadığı çokça dikkat edilen kurallardan. Arife günüde mesaj göndermek isteyenler kelimenin arife mi yoksa arefe şeklinde mi yazılacağını araştırıyor. Peki, , Arife ne demek? Arefe sözcük anlamı nedir? Arife nasıl yazılır? Arefe mi, Arife mi? İşte TDK doğru yazımı

    AREFE Mİ ARİFE Mİ? DOĞRU YAZIMI HANGİSİ?

    Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, bayramdan bir gün öncesi için kullanılan kelimenin doğru yazılışı 'arife'.

    ARİFE NE DEMEK?

    Arapça kökenli kelime olan arifenin TDK'ya göre anlamı; belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün demek. Arife sözcüğü, en geç 1400'lü yıllarda Arapça 'arafat' (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen 'geleceği haber verme' anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır.

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