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    YaşamArabaları durdurup soyuyorlardı! Kendi dilleri bile var
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    Arabaları durdurup soyuyorlardı! Kendi dilleri bile var

    Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol üzerinde çeşitli bahanelerle araçları durdurarak yağma, hırsızlık, yaralama suçu işledikleri tespit edilen 34 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı. Şüphelilerin dinlemeye takılmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları belirlendi.

    16.04.2022 - 16:20 | | DHA
    Arabaları durdurup soyuyorlardı! Kendi dilleri bile var

    Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, otoyolda araçlara taş atan, hastalık bahanesi, fuhuş ve aşk vaadi ile araçları durdurarak dolandırıcılık, gasp, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 43 şüpheli hakkında yakalama emri çıkartıldı. 500 personel ile eş zamanlı yapılan operasyonda 34 kişi yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda 'gasp, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu' suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., S.Y., P.G., N.G., Ç.G., H.O., E.Y., G.G., G.Y., B.O., B.S., H.Y., D.G., B.S., Ş.S., D.I., M.Z., K.O., Ç.Ö., D.Y., S.I., G.I., M.Ç.O., M.O. ve A.I. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.O., E.O., A.O., Y.G., A.I., D.Y., E.S., E.O. ve C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 tüfek ve tüfeklere ait 400 adet fişek ile 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Arabaları durdurup soyuyorlardı Kendi dilleri bile var

    KENDİ DİLLERİNİ OLUŞTURMUŞLAR

    Şüphelilerin dinlemelere ve polise yakalanmamak için kendilerince belirledikleri, 'Saya: Para, Mul: Şikayetçi, Graba: Araba, Manuş: Polis, Galip: Polis, Pırtı: Elbise, Çiz: Olay, Sayımlamak: Geri Vermek, Celletmek: Göstermek, Kertmek: Alınan malzeme para, Gıdana: Adana, Reşit Emmi: Polis, Zen: Kadın, Arşınlamak: Kaçmak, Aryalamak: Ağzını Aramak, Carlatmak: Sorun Çıkarma, Sunlamak: Sormak, Baylamak: Dolandırmak' kelimelerini kullandıkları belirlendi. 

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