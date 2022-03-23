Yüksek Divan Kurulu nedir? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta, başkan adayları ve üyeleri kimler?

Eski Fenerbahçe yöneticisi, deneyimli gazeteci Uğur Dündar, büyük bir sürprize imza attı. Dündar, 24 Mart Perşembe günü saat 14:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak. Söz konusu gelişmenin ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı ve diğer detaylar merak edilemeye başlandı. İşte ayrıntılar…

YÜKSEK DİVAN KURULU NEDİR?

Divan Kurulu, Kulübün en yüksek danışma kuruludur.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, kurul üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır’ın adaylıklarının ardından deneyimli gazeteci Uğur Dündar da aday oldu.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimi 9 Nisan veya 10 Nisan tarihlerinde yapılacak, saat ise henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYELERİ

Vefa Küçük (Yüksek Divan Kurulu Başkanı), Nejat Akdoğan (Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili), Suavi Eman (Sekreter), Hasan Çolakoğlu (Yazman), İpek Uçar (Yazman)

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ NASIL OLUNUR?

25 yılını dolduran kongre üyeleri divan kurulu üyesi olmaya hak kazanıyor.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kongre üyesi şöyle olunuyor:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye’de yine bir ilke imza atıyoruz ve her Fenerbahçeli’nin hayali olan Kongre Üyeliği’ni online platforma taşıyoruz.

Yenilikçi uygulamamız olan Online Üyelik; her Fenerbahçelinin taşımaktan gurur duyacağı bir kimlik ve Fenerbahçe aidiyetinin büyük bir parçası olan Kongre Üyeliği’ne, tüm taraftarlarımızın kolayca başvurmasına imkan tanıyor.

Kulübümüze Kongre Üyesi olmak isteyen taraftarlarımız, online üyelik başvurusunu yaparak; gurur dolu Fenerbahçe Kongre Üyeliği kimliği ile Genel Kurullarımıza katılarak seçme ve seçilme hakkı, futbol ve basketbol takımımızın maçlarında öncelikli bilet ve kombine hakkı, Fenerium alışverişlerinde, Fenerbahçe Spor Okulları ve Fenerbahçe Koleji kayıtlarında indirim hakkı, kulübümüzün tesislerinden, spor alanlarından faydalanma imkanı ve daha bir çok ayrıcalığa sahip oluyor.

Kongre üyeliğinin avantajları nelerdir?

Kulübün genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme hakkı elde ederek Fenerbahçe'nin geleceğinde söz sahibi olma şansı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda ve Ülker Arenada oynanacak maçlarda öncelilikli kombine ve bilet almak hakkına sahip olma şansı.

5 yılını dolduran kongre üyelerinin eş ve çocuklarına %80 indirimle kongre üyesi yapma hakkı.

25 yılını dolduran kongre üyelerinin divan kurulu üyesi olmaya hak kazanması.

Fenerium alışverişlerinde ekstra indirim hakkı.