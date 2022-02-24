MOTOR

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Formula 1Formula 1'de sürpriz Türkiye gelişmesi! Sitede yer aldı!
HaberlerFormula 1 Haberleri Formula 1'de sürpriz Türkiye gelişmesi! Sitede yer aldı!
ABONE OL

Formula 1'de sürpriz Türkiye gelişmesi! Sitede yer aldı!

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Resmi bilet satış sitesinde Rusya GP kaldırılırken yerine İstanbul pisti için sayfa açıldı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

24.02.2022 - 09:47 |
Formula 1'de sürpriz Türkiye gelişmesi! Sitede yer aldı!

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan sayfa şu şekilde:

Formula 1de sürpriz Türkiye gelişmesi Sitede yer aldı

SON DAKİKA

Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’daSlavia Prag - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar: Hayatımın şokunu yaşadım!Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar: Hayatımın şokunu yaşadım!
Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...
Galatasaray'da Campos'un ilk transfer bombası dünya yıldızı! Ayrılacağını açıkladı!Galatasaray'da Campos'un ilk transfer bombası dünya yıldızı! Ayrılacağını açıkladı!
Formula 1'de sürpriz Türkiye gelişmesi! Sitede yer aldı!Formula 1'de sürpriz Türkiye gelişmesi! Sitede yer aldı!
Atletico Madrid - Manchester United maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında olay sözler: Utanç sınırında!Atletico Madrid - Manchester United maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında olay sözler: Utanç sınırında!
Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!
Menajerlere ödenen ücreti açıkladı! Akıllara durgunluk veren rakamMenajerlere ödenen ücreti açıkladı! Akıllara durgunluk veren rakam
Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı! 'Birini bulacağız...'Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı! 'Birini bulacağız...'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar: Hayatımın şokunu yaşadım!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar: Hayatımın şokunu yaşadım!

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...

Sıradaki Haber