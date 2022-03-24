Türkiye - Portekiz maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

2022 Dünya Kupası için oynanan Avrupa Elemeleri'nin A Grubu'nda yer alan Portekiz, grubun son maçında Sırbistan'a kaybedip play-off yoluna düşmüştü. Savunmanın önemli isimlerinden Ruben Dias sakat, Pepe koronavirüs karantinasında, Joao Cancelo cezalı. Orta alandan da Renato Sanches cezalı, Ruben Neves sakat. İdeal 11 yazarken çekinmeden yer verilecek bu 5 ismin yokluğunda TD Fernando Santos'un stoper bölgesinde hangi iki isimle başlayacağı merak konusu oldu. Tecrübesiyle Jose Fonte ilk tercih olacaktır. Fonte'nin yanında muhtemelen Goncalo Inacio izleyeceğiz. Hücumun bir kanadında Bernardo Silva, diğerinde Diogo Jota olur. Ortada Cristiano Ronaldo görürüz. Orta alanda oyunu Joao Moutinho yönlendirir, savunma yükünü Danilo Pereira çeker, hücuma desteği Bruno Fernandes verir.

A Milli Takımımız ise Letonya ve Karadağ ile İstanbul'da berabere kalıp, Hollanda'dan deplasmanda fark yiyince Dünya Kupası'na gitme umutlarını tüketme noktasına gelmişti. Şenol Güneş'in yerine Stefan Kuntz'un gelişi, son 4 maçta alınan 10 puan bizi play-off'lara götürdü. Sakat ya da cezalı oyuncumuz bulunmuyor, Kuntz'un kaleci ve geri dörtlü tercihlerinde son maça sadık kalması bekleniyor. Eldivenler Uğurcan Çakır'da olacak, stoperde "Merih & Çağlar" izleyeceğiz; beklerde Zeki Çelik ve Caner Erkin forma giyecek. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu'nun, forvette Burak Yılmaz'ın da yeri garanti... Kanatlarda da muhtemelen Kerem Aktürkoğlu ile Cengiz Ünder'i görürüz. Orta alanın ortasındaki isimleri maç saati öğreneceğiz. "Dorukhan Toköz & Berkan Kutlu" ya da "Orkun Kökçü & Berkan Kutlu" en olası ikililer...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz'in son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 21 gol)

- A Milli Takımımız'ın son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

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Diğerlerinde "Portekiz kazanır" tercihine 1,23 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,32'den oynayabilirsiniz. "Türkiye kazanır" tercihi diğerlerinde 6,80 iken Misli.com'da 7,28!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kritik karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Portekiz kazanır" oldu! %22'lik kesim Porto'da Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının kazanan taraf olacağını düşünüyor. %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.