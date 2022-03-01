Trabzonspor - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de adeta "uçarak" şampiyonluğa giden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor'u yenip adını yarı finale yazdırmak istiyor. Takımda 3 eksik var! Bordo-mavililerde Erce Kardeşler koronavirüs karantinasında; Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik sakat. TD Abdullah Avcı'nın yoğun maç temposu nedeniyle bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor... Hücum hattında klasikleşen "Vişça, Cornelius & Nwakaeme" yerine "Djaniny, Koita & Kouassi" görebiliriz. Orta alanda Abdülkadir Ömür yerine Yunus Mallı, sağ bekte Bruno Peres yerine Serkan Asan görev yapabilir. Erce karantinada olduğu için Uğurcan Çakır kalede devam edecek; sol bekte Tymoteusz Puchacz olmazsa Yusuf Erdoğan ilk 11'de maça başlayabilir.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve 27. maç haftasının sonunda düşme hattının 5 puan üzerinde 14. sırada yer alan Antalyaspor, Trabzon deplasmanına eksiksiz geldi. Orta alanda Fernando Lucas Martins, hücumda Luiz Adriano Souza da Silva takıma oldukça hızlı adapte oldu. Fernando Martins'in yanında "Poli & Fredy" ikilisi olacak. Luiz Adriano'ya kanatlardan desteği Alassane Ndao ve Doğukan Sinik verecek. Savunmanın sağında Bünyamin Balcı, solunda Güray Vural olur; stoper ikilisi "Naldo & Veysel" ya da "Naldo & Kudryashov" izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor iç sahada oynadığı son 10 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı!

- Antalyaspor deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %44'lük kesim Süper Lig'de şampiyonluğa koşan bordo-mavili ekibin kupada turu geçen taraf olmasını bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.