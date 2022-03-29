GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaPortekiz - Kuzey Makedonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
Haberlerİddaa Haberleri Portekiz - Kuzey Makedonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
ABONE OL

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İtalya'yı Dünya Kupası yolunun dışına iten Kuzey Makedonya, A Milli Takımımız'ı eleyen Portekiz'le kozlarını Estadio do Dragao'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

29.03.2022 - 09:32 |
Portekiz - Kuzey Makedonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

2022 Dünya Kupası için oynanan Avrupa Elemeleri'nin A Grubu'nda yer alan Portekiz, grubun son maçında Sırbistan'a kaybedip play-off yoluna düşmüştü. Play-off yarı finalinde ise A Milli Takımımız'ı 3-1 yenip son aşamaya geçtiler... Alışılmış kadrodan Ruben Neves, Renato Sanches ve Ruben Dias sakat. Bize karşı koronavirüs karantinasında olduğu için oynayamayan tecrübeli savunmacı Pepe ve cezası sona eren sağ bek Joao Cancelo bu kez ilk 11'de olacak. Dolayısıyla stoperde "Pepe & Jose Fonte" göreceğiz. Hücumun bir kanadında Diogo Jota, diğerinde Türkiye maçında olduğu gibi yine Otavio izleriz. Otavio sağ kanattan yaptığı etkili bindirmelerle sol taraf savunmamıza zor anlar yaşatmıştı... Merkezde Cristiano Ronaldo forma giyer, destekçileri Bernardo Silva ve Bruno Fernandes olur. Orta alanın savunma kısmını Danilo halleder.

Almanya'nın arkasında, Romanya'nın önünde play-off oynama hakkı kazanan Kuzey Makedonya ise İtalya'yı devirip son aşamaya kadar geldi. La Favorita'ya aşina olan Aleksandar Trajkovski'nin 90+2'deki golü; Makedonlar, Katar'a gidemese de tarihtekini yerini çoktan aldı... Cezası nedeniyle İtalya maçında boy gösteremeyen Eljif Elmas ilk 11'deki yerine geri dönecek. Hafif sakatlığı bulunan Boban Nikolov yedekte bekleyecek. Savunmanın ortasındaki "Velkovski & Musliu" ikilisi Cristiano Ronaldo karşısında ciddi bir sınav verecek. Sol bekte Ezgjan Alioski, orta alanda Arijan Ademi, hücum arkasında Enis Bardhi kadronun öne çıkan isimleri... Kaptan Stefan Ristovski, Dragao atmosferini daha önce Sporting forması giyerken 3 kez deneyimledi ancak 3 maçın tamamını kaybetmişti. Bakalım bu kez sahadan zaferle ayrılabilecek mi?

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Portekiz'in son 8 maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 25 gol)
- Kuzey Makedonya son 8 maçının sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 3 beraberlik)

SÜPER ORAN KEYFİ MİSLİ.COM'DA!
Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek iddaa oranları ile sizlere sunuluyor.
Portekiz ile Kuzey Makedonya'yı karşı karşıya getirecek bu kritik mücadele, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!


Diğerlerinde "2.5 ÜST" tercihine 1,50 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,52'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 2,36 iken Misli.com'da 2,38!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kritik karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %28'lik kesim taraf bahislerini bir kenara bırakıp toplam gol sayısına yönelmiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor... %6'lık kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve Portekiz'in galibiyetine iddaa oranı açılmasa da Kuzey Makedonya'nın Dragao'da gol bulup karşılıklı gol izleteceğini düşünüyor.

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

SON DAKİKA
  1. 'Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor... Verdiğim en doğru karar...'
    'Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor... Verdiğim en doğru karar...'
  2. Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...
    Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...
  3. Acun Ilcalı gözünü kararttı! Süper Lig'den 3 yıldızı Hull City'e götürüyor
    Acun Ilcalı gözünü kararttı! Süper Lig'den 3 yıldızı Hull City'e götürüyor
  4. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...
    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...
  5. Fenerbahçe'de 5 ayrılık! 'Kendinize kulüp bulun'
    Fenerbahçe'de 5 ayrılık! 'Kendinize kulüp bulun'
  6. İsmael Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
    İsmael Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
  7. Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı
    Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı
  8. Portekiz - Kuzey Makedonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Portekiz - Kuzey Makedonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  9. Türkiye - İtalya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Türkiye - İtalya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  10. Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euro'luk zarara uğradı!
    Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euro'luk zarara uğradı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor... Verdiğim en doğru karar...'

'Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor... Verdiğim en doğru karar...'

Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...

Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...

Acun Ilcalı gözünü kararttı! Süper Lig'den 3 yıldızı Hull City'e götürüyor

Acun Ilcalı gözünü kararttı! Süper Lig'den 3 yıldızı Hull City'e götürüyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...

Sıradaki Haber