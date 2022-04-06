Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 6 Nisan Çarşamba, günün canlı yayınları

Almanya Bundesliga

19.30 Augsburg – Mainz

Avustralya A-Ligi

12.05 Melbourne City FC - Sydney FC

14.05 Perth Glory - Melbourne Victory

Güney Kore K-Lig 1

13.00 Seongnam FC - Gimcheon Sangmu FC

13.30 Pohang Steelers - Suwon City

13.30 FC Seoul - Gangwon FC

JAPONYA J.LİG

12.30 Kyoto Sanga - Gamba Osaka

13.00 Sagan Tosu - Sapporo

13.00 Fukuoka - Kashima

13.00 Tokyo - Vissel Kobe

13.00 Sanfrecce Hiroshima - Yokohama Marinos

13.00 Iwata Jubilo - Kawasaki F

13.30 Urawa Red - Shimizu

13.30 Nagoya - Sh Bellmare

EUROLEAGUE

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

21.00 Alba Berlin - Panathinaikos



EUROCUP

19.45 Slask Wroclaw - Andorra

20.00 Türk Telekom - Hamburg Towers

21.00 Aquila Basket Trento - Partizan

21.30 Metropolitan - Lietkabelis

19.30 Promitheas - Olimp Ljubljana

22.00 Gran Canaria - Reyer Venezia

Basketbol Şampiyonlar Ligi

19.00 Hapoel Holon – Strasbourg

21.30 Tenerife - Tofaş

EUROPE KUPASI

20.00 Bahçeşehir Koleji - Z. Leiden

21.30 Reggiana Emilia - Bakken Bears

Amerikan Basketbol Ligi NBA

02.00 Detroit-Dallas

02.30 New York-Brooklyn

03.00 Chicago-Boston

03.00 Atlanta-Washington

04.00 Utah-Oklahoma

05.00 Los Angeles Clippers-Phoenix

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Euroleague’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.