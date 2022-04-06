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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

06.04.2022 - 09:40 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 6 Nisan Çarşamba, günün canlı yayınları
Almanya Bundesliga
19.30 Augsburg – Mainz

Avustralya A-Ligi
12.05 Melbourne City FC - Sydney FC
14.05 Perth Glory - Melbourne Victory

Güney Kore K-Lig 1
13.00 Seongnam FC - Gimcheon Sangmu FC
13.30 Pohang Steelers - Suwon City
13.30 FC Seoul - Gangwon FC

JAPONYA J.LİG
12.30 Kyoto Sanga - Gamba Osaka
13.00 Sagan Tosu - Sapporo
13.00 Fukuoka - Kashima
13.00 Tokyo - Vissel Kobe
13.00 Sanfrecce Hiroshima - Yokohama Marinos
13.00 Iwata Jubilo - Kawasaki F
13.30 Urawa Red - Shimizu
13.30 Nagoya - Sh Bellmare

EUROLEAGUE
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
21.00 Alba Berlin - Panathinaikos

EUROCUP
19.45 Slask Wroclaw - Andorra
20.00 Türk Telekom - Hamburg Towers
21.00 Aquila Basket Trento - Partizan
21.30 Metropolitan - Lietkabelis
19.30 Promitheas - Olimp Ljubljana
22.00 Gran Canaria - Reyer Venezia

Basketbol Şampiyonlar Ligi
19.00 Hapoel Holon – Strasbourg
21.30 Tenerife - Tofaş

EUROPE KUPASI
20.00 Bahçeşehir Koleji - Z. Leiden
21.30 Reggiana Emilia - Bakken Bears

Amerikan Basketbol Ligi NBA
02.00 Detroit-Dallas
02.30 New York-Brooklyn
03.00 Chicago-Boston
03.00 Atlanta-Washington
04.00 Utah-Oklahoma
05.00 Los Angeles Clippers-Phoenix

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Euroleague’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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