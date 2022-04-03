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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

03.04.2022 - 13:53 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 3 Nisan Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Athletic Bilbao – Elche

15.00 Cartagena - Real Oviedo

17.00 SD Ponferradina - Las Palmas

17.00 CF Burgos - S.Gijon

17.15 Real Betis - Osasuna

19.15 Huesca – Almeria

19.15 Eibar - Mirandes

19.30 Valencia – Cadiz

19.30 Granada - Vallecano

22.00 Barcelona - Sevilla

Bundesliga 1&2

14.30 Werder Bremen - Sandhausen

14.30 Heidenheim – Nürnberg

14.30 Karlsruhe - F. Düsseldorf

16.30 Augsburg – Wolfsburg

18.30 Monchengladbach - Mainz

Fransa Lig 1&2

14.00 Strasbourg - RC Lens

16.00 Montpellier – Brest

16.00 Troyes – Reims

16.00 Metz – Monaco

16.00 Clermont Foo – Nantes

16.00 St Etienne - Marsilya

18.05 Lyon – Angers

21.45 Paris Saint Germain – Lorient

21.45 AS Nancy - Ajaccio

İtalya Serie A

13.30 Fiorentina – Empoli

16.00 Udinese – Cagliari

16.00 Atalanta - Napoli

19.00 Sampdoria - AS Roma

21.45 Juventus - Inter

Hollanda Eredvisie

13.15 PEC Zwolle - Go Ahead

15.30 Fortuna Sittard – Heracles

15.30 Sparta Rotterdam – Heerenveen

17.45 SC Cambuur - NEC Nijmegen

Rusya Premier Lig

14.00 Krasnodar - Dinamo Moskova

16.30 CSKA Moskova - FC Ural

19.00 Sochi - Zenit

Portekiz Premier Lig

17.30 Maritimo - CD Tondela

20.00 Moreirense - Vitoria Guimaraes

22.30 Sporting Lizbon - P. Ferreira

İspanya Liga ACB

13.30 Fuenlabrada - Bilbao Basket

13.30 Cb Breogan - San Pablo Burgos

18.00 Valencia Basket - Unicaja Malaga

18.00 Andorra - Barcelona

19.30 Tenerife - Real Madrid

21.00 Baskonia - Gran Canaria

NBA

02.00 Toronto – Miami

02.00 Oklahoma – Phoenix

04.00 Sacramento - Golden State

04.30 Los Angeles C - New Orleans

Basketbol Süper Ligi

15.30 Galatasaray NEF - Pınar Karşıyaka

18.00 Büyükçekmece Basket - Semt77 Yalovaspor

20.15 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

Misli.com Sultanlar Ligi

17.00 Vakıfbank - Kuzeyboru

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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