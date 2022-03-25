Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 25 Mart Cuma, günün canlı yayınları



Avusturalya A Ligi

11.45 Newcastle Jets-Sydney FC

U 21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18.00 Azerbaycan-Estonya

20.00 Hırvatistan-Avusturya

20.30 Karadağ-İtalya

20.45 Bulgaristan-Hollanda

23.15 Portekiz-İzlanda

Çekya Kupası

19.00 Hradec Kralove-Slovacko

Euroleauge

21.00 AS Monaco-Baskonia

22.00 Alba Berlin-Kızıl Yıldız

22.00 Asvel-Olympiakos

23.00 Barcelona-Fenerbahçe

Hollanda 1. Lig

23.00 Eindhoven-Graafschap

İspanya La Liga 2

23.00 Zaragoza-Amorebieta

Amerikan Basketbol Ligi NBA

02.00 Charlotte-Utah

02.00 Detroit-Washington

02.30 Atlanta-Golden State

03.00 Minnesota-Dallas

03.00 Miami-New York

05.00 Portland-Houston

05.30 Los Angeles C-Philadelphia

Dünya Kupası Elemeleri

02.30 Arjantin-Venezuela

Efeler Ligi

13.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta

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