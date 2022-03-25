Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İşte 25 Mart Cuma, günün canlı yayınları
Avusturalya A Ligi
11.45 Newcastle Jets-Sydney FC
U 21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
18.00 Azerbaycan-Estonya
20.00 Hırvatistan-Avusturya
20.30 Karadağ-İtalya
20.45 Bulgaristan-Hollanda
23.15 Portekiz-İzlanda
Çekya Kupası
19.00 Hradec Kralove-Slovacko
Euroleauge
21.00 AS Monaco-Baskonia
22.00 Alba Berlin-Kızıl Yıldız
22.00 Asvel-Olympiakos
23.00 Barcelona-Fenerbahçe
Hollanda 1. Lig
23.00 Eindhoven-Graafschap
İspanya La Liga 2
23.00 Zaragoza-Amorebieta
Amerikan Basketbol Ligi NBA
02.00 Charlotte-Utah
02.00 Detroit-Washington
02.30 Atlanta-Golden State
03.00 Minnesota-Dallas
03.00 Miami-New York
05.00 Portland-Houston
05.30 Los Angeles C-Philadelphia
Dünya Kupası Elemeleri
02.30 Arjantin-Venezuela
Efeler Ligi
13.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya 2. Lig ve Hollanda 1. Lig’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.