Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 12 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Levante-Espanyol

18.00 I. Eivissa-Leganes

18.00 Mirandes-Cartagena

18.15 Granada-Elche

20.15 Almeria-Lugo

20.15 Las Palmas-Girona

20.30 Villareal-Celta Vigo

23.00 Malaga CF-SD Ponferradina

23.00 Getafe-Valencia

Bundesliga 1&2

15.30 Dynamo Dresden-Saint Pauli

17.30 Freiburg-Wolfsburg

17.30 Hoffenheim-Bayern Münih

17.30 Union Berlin-Stuttgart

20.30 Monchengladbach-Hertha Berlin

22.30 Heidenheim-Werder Bremen

Fransa Lig 1&2

17.00 AJ Auxerre-Sochaux

17.00 Ajaccio-SC Bastia

19.00 Montpellier-Nice

21.00 Paris-Chiam. Nort

21.00 Valenciennes-Dijon

21.00 Amiens-AS Nancy

21.00 Caen-Toulouse

21.00 Le Havre-Nimes

21.00 Guingamp-US Quavillaise-Rouen Metr

21.00 Dunkerque-Pau

21.00 Grenoble-Rod. Aveyro

23.00 Troyes-Nantes

İtalya Serie A

17.00 Salernitana-Sassuolo

17.00 Spezia-Cagliari

20.00 Sampdoria-Juventus

22.45 AC Milan-Empoli

Hollanda Eredvisie

14.00 FC Ufa-Nizhny Novgo

16.30 Arsenal Tula-Dinamo Moskova

19.00 Lokomotiv Moskova-CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

14.00 Krylia Sovetov-Arsenal Tula

14.00 Lokomotiv Moskova-Khimki

19.00 Dinamo Moskova-Spartak Moskova

Portekiz Premier Lig

18.30 Famalicao-Santa Clara

18.30 Estoril Praia-Portimonense

21.00 FC Arouca-P. Ferreira

23.30 Belenenses-Boavista

İspanya Liga ACB

20.00 Joventut Badalona-Valencia Basket

20.00 Zaragoza-Tenerife

22.45 Gran Canaria-Unicaja Malaga

22.45 Cb Breogan-Bilbao Basket

Amerikan Basketbol Ligi NBA

04.00 San Antonio Spurs-Indiana Pacers

04.00 Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers

04.30 Golden State Warriors-Milwaukee Bucks

05.00 Utah Jazz-Sacramento Kings

Efeler Ligi

16.00 Ziraat Bankkart-Afyon Belediye Yüntaş

16.00 Bursa Büyükşehir Belediye-Allpower Akü Cizre Belediye

16.00 Sorgun Belediye-Fenerbahçe HDI Sigorta

Sultanlar Ligi

15.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediye

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.