Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 12 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Levante-Espanyol
18.00 I. Eivissa-Leganes
18.00 Mirandes-Cartagena
18.15 Granada-Elche
20.15 Almeria-Lugo
20.15 Las Palmas-Girona
20.30 Villareal-Celta Vigo
23.00 Malaga CF-SD Ponferradina
23.00 Getafe-Valencia
Bundesliga 1&2
15.30 Dynamo Dresden-Saint Pauli
17.30 Freiburg-Wolfsburg
17.30 Hoffenheim-Bayern Münih
17.30 Union Berlin-Stuttgart
20.30 Monchengladbach-Hertha Berlin
22.30 Heidenheim-Werder Bremen
Fransa Lig 1&2
17.00 AJ Auxerre-Sochaux
17.00 Ajaccio-SC Bastia
19.00 Montpellier-Nice
21.00 Paris-Chiam. Nort
21.00 Valenciennes-Dijon
21.00 Amiens-AS Nancy
21.00 Caen-Toulouse
21.00 Le Havre-Nimes
21.00 Guingamp-US Quavillaise-Rouen Metr
21.00 Dunkerque-Pau
21.00 Grenoble-Rod. Aveyro
23.00 Troyes-Nantes
İtalya Serie A
17.00 Salernitana-Sassuolo
17.00 Spezia-Cagliari
20.00 Sampdoria-Juventus
22.45 AC Milan-Empoli
Hollanda Eredvisie
14.00 FC Ufa-Nizhny Novgo
16.30 Arsenal Tula-Dinamo Moskova
19.00 Lokomotiv Moskova-CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
14.00 Krylia Sovetov-Arsenal Tula
14.00 Lokomotiv Moskova-Khimki
19.00 Dinamo Moskova-Spartak Moskova
Portekiz Premier Lig
18.30 Famalicao-Santa Clara
18.30 Estoril Praia-Portimonense
21.00 FC Arouca-P. Ferreira
23.30 Belenenses-Boavista
İspanya Liga ACB
20.00 Joventut Badalona-Valencia Basket
20.00 Zaragoza-Tenerife
22.45 Gran Canaria-Unicaja Malaga
22.45 Cb Breogan-Bilbao Basket
Amerikan Basketbol Ligi NBA
04.00 San Antonio Spurs-Indiana Pacers
04.00 Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers
04.30 Golden State Warriors-Milwaukee Bucks
05.00 Utah Jazz-Sacramento Kings
Efeler Ligi
16.00 Ziraat Bankkart-Afyon Belediye Yüntaş
16.00 Bursa Büyükşehir Belediye-Allpower Akü Cizre Belediye
16.00 Sorgun Belediye-Fenerbahçe HDI Sigorta
Sultanlar Ligi
15.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediye
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.