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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

12.03.2022 - 09:14 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 12 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Levante-Espanyol
18.00 I. Eivissa-Leganes
18.00 Mirandes-Cartagena
18.15 Granada-Elche
20.15 Almeria-Lugo
20.15 Las Palmas-Girona
20.30 Villareal-Celta Vigo
23.00 Malaga CF-SD Ponferradina
23.00 Getafe-Valencia

Bundesliga 1&2
15.30 Dynamo Dresden-Saint Pauli
17.30 Freiburg-Wolfsburg
17.30 Hoffenheim-Bayern Münih
17.30 Union Berlin-Stuttgart
20.30 Monchengladbach-Hertha Berlin
22.30 Heidenheim-Werder Bremen

Fransa Lig 1&2
17.00 AJ Auxerre-Sochaux
17.00 Ajaccio-SC Bastia
19.00 Montpellier-Nice
21.00 Paris-Chiam. Nort
21.00 Valenciennes-Dijon
21.00 Amiens-AS Nancy
21.00 Caen-Toulouse
21.00 Le Havre-Nimes
21.00 Guingamp-US Quavillaise-Rouen Metr
21.00 Dunkerque-Pau
21.00 Grenoble-Rod. Aveyro
23.00 Troyes-Nantes

İtalya Serie A
17.00 Salernitana-Sassuolo
17.00 Spezia-Cagliari
20.00 Sampdoria-Juventus
22.45 AC Milan-Empoli

Hollanda Eredvisie
14.00 FC Ufa-Nizhny Novgo
16.30 Arsenal Tula-Dinamo Moskova
19.00 Lokomotiv Moskova-CSKA Moskova

Rusya Premier Lig
14.00 Krylia Sovetov-Arsenal Tula
14.00 Lokomotiv Moskova-Khimki
19.00 Dinamo Moskova-Spartak Moskova

Portekiz Premier Lig
18.30 Famalicao-Santa Clara
18.30 Estoril Praia-Portimonense
21.00 FC Arouca-P. Ferreira
23.30 Belenenses-Boavista

İspanya Liga ACB
20.00 Joventut Badalona-Valencia Basket
20.00 Zaragoza-Tenerife
22.45 Gran Canaria-Unicaja Malaga
22.45 Cb Breogan-Bilbao Basket

Amerikan Basketbol Ligi NBA
04.00 San Antonio Spurs-Indiana Pacers
04.00 Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers
04.30 Golden State Warriors-Milwaukee Bucks
05.00 Utah Jazz-Sacramento Kings

Efeler Ligi
16.00 Ziraat Bankkart-Afyon Belediye Yüntaş
16.00 Bursa Büyükşehir Belediye-Allpower Akü Cizre Belediye
16.00 Sorgun Belediye-Fenerbahçe HDI Sigorta

Sultanlar Ligi
15.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediye

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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