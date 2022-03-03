Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 3 Mart Perşembe, günün canlı yayınları

Basketbol Şampiyonlar Ligi

20.00 BC Promotey-U-BT-Napoca

Euroleague

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe

21.00 Kızıl Yıldız-Baskonia

22.00 Alba Berlin-Zalgiris Kaunas

23.00 Barcelona-AS Monaco

Hollanda Kupası

22.00 AZ Alkmaar-Ajax

Eurocup

22.30 Virtus Bologna-Bursaspor

İspanya Kral Kupası

23.00 Real Betis-Vallecano

İngiltere Federasyon Kupası

23.15 Everton-Boreham Wood

Amerikan Basketbol Ligi NBA

03.00 Boston Celtics-Memphis Grizzlies

03.30 Brooklyn Nets-Miami Heat

03.30 Toronto Raptors-Detroit Pistons

03.30 Dallas Mavericks-Golden State Warriors

04.30 San Antonio Spurs-Sacramento Kings

06.00 Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

Euroleague ve Nba’de günün maçları başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.