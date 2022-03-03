Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 3 Mart Perşembe, günün canlı yayınları
Basketbol Şampiyonlar Ligi
20.00 BC Promotey-U-BT-Napoca
Euroleague
20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe
21.00 Kızıl Yıldız-Baskonia
22.00 Alba Berlin-Zalgiris Kaunas
23.00 Barcelona-AS Monaco
Hollanda Kupası
22.00 AZ Alkmaar-Ajax
Eurocup
22.30 Virtus Bologna-Bursaspor
İspanya Kral Kupası
23.00 Real Betis-Vallecano
İngiltere Federasyon Kupası
23.15 Everton-Boreham Wood
Amerikan Basketbol Ligi NBA
03.00 Boston Celtics-Memphis Grizzlies
03.30 Brooklyn Nets-Miami Heat
03.30 Toronto Raptors-Detroit Pistons
03.30 Dallas Mavericks-Golden State Warriors
04.30 San Antonio Spurs-Sacramento Kings
06.00 Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
Euroleague ve Nba’de günün maçları başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.