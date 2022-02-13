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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

13.02.2022 - 11:26 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 13 Şubat Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Eibar-Fuenlabrada

16.00 Alaves-Valencia

18.00 Real Oviedo-Huesca

18.15 Levante-Real Betis

20.15 Lugo-Amorebieta

20.15 Alcorcon-Tenerife

20:30 Real Sociedad-Granada

23.00 Espanyol-Barcelona

23.00 Las Palmas-CF Burgos

Bundesliga 1&2

15.30 Ingolstadt-Sandhausen

15.30 F. Düsseldorf-Schalke 04

15.30 Hannover 96-Darmstadt 98

17.30 Union Berlin-B. Dortmund

19.30 Hoffenheim-Arminia Bielefeld

 Fransa Lig 1&2

15.00 Monaco-Lorient

17.00 Nantes-Reims

17.00 Clermont Foo-St. Etienne

17.00 Brest-Troyes

17.00 Angers-Strasbourg

19.05 RC Lens-Bordeaux

22.45 Metz-Marsilya

22.45 Le Havre-SC Bastia

 İtalya Serie A

14.30 AC Milan-Sampdoria

17.00 Empoli-Cagliari

17.00 Hellas Verona-Udinese

17.00 Genoa-Salernitana

20.00 Sassuolo-AS Roma

22.45 Atalanta-Juventus

Hollanda Eredvisie

14.15 Sparta Rotterdam-Willem II

14.15 Go Ahead-AZ Alkmaar

16.30 Waalwijk-Feyenoord

16.30 Heerenveen-NEC Nijmegen

18.45 Ajax-Twente

Portekiz Premier Lig

18.30 Famalicao-Moreriense

21.00 Belenenses-Vitoria Guimaraes

23.30 FC Vizela-Gil Vicente

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Petkim Spor-Büyükçekmece

15.30 Merkezefendi Basket-Beşiktaş

18.00 Anadolu Efes-Tofaş

20.15 Gaziantep-Fenerbahçe

İspanya Liga ACB

14.30 Baskonia-Real Betis

15.00 Gran Canaria-Fuenlabrada

19.00 Cb Breogan-Valencia Basket

20.30 Unicaja Malaga-Real Madrid

İtalya Serie A Basketbol

19.30 A. Milano-VL Pesaro

20.30 Fortitudo Bologna-Brindisi

21.00 Reyer Venezia-Varese

22.45 Reggiana Emilia-Treviso

Mislicom Sultanlar Ligi

15.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit

15.00 Aydın B.Şehir Bld.-Yeşilyurt

16.00 Sarıyer Belediye-Bolu Belediye

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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