Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 13 Şubat Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Eibar-Fuenlabrada
16.00 Alaves-Valencia
18.00 Real Oviedo-Huesca
18.15 Levante-Real Betis
20.15 Lugo-Amorebieta
20.15 Alcorcon-Tenerife
20:30 Real Sociedad-Granada
23.00 Espanyol-Barcelona
23.00 Las Palmas-CF Burgos
Bundesliga 1&2
15.30 Ingolstadt-Sandhausen
15.30 F. Düsseldorf-Schalke 04
15.30 Hannover 96-Darmstadt 98
17.30 Union Berlin-B. Dortmund
19.30 Hoffenheim-Arminia Bielefeld
Fransa Lig 1&2
15.00 Monaco-Lorient
17.00 Nantes-Reims
17.00 Clermont Foo-St. Etienne
17.00 Brest-Troyes
17.00 Angers-Strasbourg
19.05 RC Lens-Bordeaux
22.45 Metz-Marsilya
22.45 Le Havre-SC Bastia
İtalya Serie A
14.30 AC Milan-Sampdoria
17.00 Empoli-Cagliari
17.00 Hellas Verona-Udinese
17.00 Genoa-Salernitana
20.00 Sassuolo-AS Roma
22.45 Atalanta-Juventus
Hollanda Eredvisie
14.15 Sparta Rotterdam-Willem II
14.15 Go Ahead-AZ Alkmaar
16.30 Waalwijk-Feyenoord
16.30 Heerenveen-NEC Nijmegen
18.45 Ajax-Twente
Portekiz Premier Lig
18.30 Famalicao-Moreriense
21.00 Belenenses-Vitoria Guimaraes
23.30 FC Vizela-Gil Vicente
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Petkim Spor-Büyükçekmece
15.30 Merkezefendi Basket-Beşiktaş
18.00 Anadolu Efes-Tofaş
20.15 Gaziantep-Fenerbahçe
İspanya Liga ACB
14.30 Baskonia-Real Betis
15.00 Gran Canaria-Fuenlabrada
19.00 Cb Breogan-Valencia Basket
20.30 Unicaja Malaga-Real Madrid
İtalya Serie A Basketbol
19.30 A. Milano-VL Pesaro
20.30 Fortitudo Bologna-Brindisi
21.00 Reyer Venezia-Varese
22.45 Reggiana Emilia-Treviso
Mislicom Sultanlar Ligi
15.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit
15.00 Aydın B.Şehir Bld.-Yeşilyurt
16.00 Sarıyer Belediye-Bolu Belediye
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.