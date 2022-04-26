Manchester City - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Brighton ve Watford engellerini farklı geçip İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında bir diğer Madrid ekibi Atletico'yu kupa dışına itmişti. Joao Cancelo cezalı, Kyle Walker iyileşti. Cancelo'nun cezası sonrası sağ bekte Walker oynayacak. Ruben Dias da tamamen iyileşti, stoperde "Laporte & Dias" ikilisini izleyeceğiz... Orta alanda oyunu Kevin De Bruyne kurarken, hücuma Bernardo Silva destek verecek. İşin savunma tarafını Rodri kotaracak. Hücumun bir kanadında Riyad Mahrez, diğerinde Raheem Sterling forma giyecek. Serbest rolde Phil Foden boy gösterecek.

Sevilla ve Osasuna deplasmanlarında kazanan Real Madrid ise, en yakın rakibi Barcelona'nın 15 puan önünde son 5 maça girmiş durumda; La Liga şampiyonluğuna sadece 1 puan kaldı. David Alaba, Casemiro ve Ferland Mendy deplasman kafilesinde yer aldı; takımla son antrenmana da çıktı. Durumları maç saati netleşecek. İspanyol kaynaklar bu 3 önemli isme muhtemel 11'lerde yer vermemiş. Casemiro yetişmezse Toni Kroos ve Luka Modric'in yanında Eduardo Camavinga'yı göreceğiz. Stoperde Eder Militao'nun partneri Nacho Fernandez olacak, sol bekte de Marcelo mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Hücumda Sevilla deplasmanındaki formatı izleyeceğiz. Sağ tarafta Fede Valverde, merkezde Karim Benzema, solda Vinicius Junior forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City'nin son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti. (5 maç - 18 gol)

- Real Madrid'in son 6 resmi maçının 5'inde "karşılıklı goller" izledik. (6 maç - 23 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu! %20'lik kesim yarı final ilk maçında ev sahibi Manchester City'yi bir adım önde görüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve Etihad'da en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.