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İddaaLille - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Lille - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından en çok etkilenen futbol kulüplerinden biri olan Chelsea, 2-0'ın rövanşında Stade Pierre-Mauroy'da Lille ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

16.03.2022 - 09:28 |
Lille - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Lille, Londra'da 2-0 kaybettikten sonra Fransa Ligue 1'de çıktığı 3 maçtan 7 puan çıkardı ve puan tablosunda 6. sıraya kadar çıktı. Son lig maçında sakatlanan Renato Sanches, kaleci alternatiflerinden Adam Jakubech ve sağ bek rotasyonunda bu sezon milli futbolcumuz Zeki Çelik'in oldukça gerisinde kalan Jeremy Pied maç kadrosunda yer almıyor. TD Jocelyn Gourvennec; "Kalbimizi ve cesaretimizi ortaya koymalıyız..." dedi. Bir diğer milli yıldızımız Burak Yılmaz pek bir açıklama yapmadı ancak ilk maçta yedek soyundurmuştu, sonrasındaki 3 lig maçında da ilk 11'de yer vermedi. Fransız kaynaklar muhtemel Lille kadroları yaparken Chelsea karşısında Jonathan David'i en önde, Hatem Ben Arfa'yı arkasında gösterdi. Burak Yılmaz bir kez daha yedek kulübesinde olacak... Sanches'in yerine kanatta Timothy Weah veya Isaac Lihadji izleyeceğiz.

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yeşil saha dışında zor günler geçiriyor. Birçok sponsor takımdan elini eteğini çekti, İngiliz Hükümeti ile bilet satma konusunda bile ters düştüler. Yeşil saha içine baktığımızda ise ilk maçtaki 2-0'ın avantajıyla Fransa'ya gittiklerini görüyoruz... Reece James ve Callum Hudson-Odoi tam olarak hazır olmadıkları için deplasmana götürülmedi. Son 4 maçın 3'ünü kaçıran Cesar Azpilicueta ise kafilede yer aldı. Kulübe yakın kaynaklar Ross Barkley, Ben Chilwell ve Saul'ün de maç kadrosunda olmayacağını; sol kanatta yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 2003'lü Harvey Vale'ın takımla birlikte olduğunu belirtti. TD Thomas Tuchel eğer Azpilicueta hazır olmazsa ilk maça kıyasla taktiksel değişikliğe gidebilir ve 4'lü savunmanın sağında Trevoh Chalobah'a şans verebilir. Hücumda "Havertz & Lukaku" ortaklığı izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille son 6 resmi maçının 5'inde gol yemedi, gol yediği tek maçta Chelsea'ye 2-0 kaybetti.

- Chelsea deplasmanda oynadığı son 3 resmi maçı 3+ gol atarak kazandı. (3 maç - 10 gol)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu! %41'lik kesim İngiltere'de 2-0 kazanan Chelsea'den Fransa'da da galibiyet bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Lille - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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