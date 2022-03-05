Konyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 4 lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Konyaspor, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü ve şampiyonluk umutları oldukça azaldı. Yedek kaleci Eray Birniçan dışında takımda göze çarpan eksik yok. Ibrahim Sehic'in yedeği olarak kulübede Erten Ersu yer alacak. TD İlhan Palut hücumda Ahmed Hassan, sol kanatta Zymer Bytyqi tercihlerinde ısrar ediyor. Forvet arkasında Soner Dikmen ya da Amar Rahmanovic forma giyecek. Sağ açıkta da Amilton ile Konrad Michalak arasındaki tercih maç saati netleşecek. Sakatlık/Ceza gibi durumlar söz konusu olmadığı için stoper ikilisi "Adil & Abdülkerim" olacak. Sağ bekte Nejc Skubic, sol bekte Guilherme izleyeceğiz.



Son 2 lig maçından 6 puan çıkaran Galatasaray, alt sıralardan kurtulup orta sıralara yöneldi. Bu 2 haftada attıkları 7 golün 3'ünde Bafetimbi Gomis imzası bulunuyor. Senegal asıllı Fransız golcü takım arkadaşlarının performansını da yukarı çekiyor. Gomis maça yine yedek başlayacak, hücumun en ilerisinde Mostafa Mohamed forma giyecek. Son lig maçında, Çaykur Rizespor'a karşı son 10 dakika oyuna girip yaptığı 2 asistle maçı çözen Sofiane Feghouli, TD Domenec Torrent tarafından İstanbul'da bırakıldı. Kulübe yakın kaynaklar Barcelona ile Beşiktaş maçları öncesi dinlendirildiğini dile getirdi. Fernando Muslera oynayacak duruma geldi ve deplasman kafilesinde yer aldı ancak kalede Inaki Pana devam edecek. Sağ bekte de Omar Elabdellaoui... Orta alanda "Berkan, Taylan & Cicaldau" üçlüsünü göreceğiz. Hücumun bir kanadında Emre Kılınç, diğerinde Kerem Aktürkoğlu olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor'un son 4 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Galatasaray'ın son 7 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %21'lik kesim taraf bahislerini bir kenara bırakıp karşılaşmada "en az 3 gol" çıkmasını ön plana koymuş durumda... %13'lük kesim ise "MSX" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelenin 90 dakikası sonunda eşitlik bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

Galatasaray geçtiğimiz hafta Rize’yi 4-2 ile geçerken son dönemin en heyecanlı, tempo ve pozisyon yönünden de en zengin maçlarından birine imza attı. Elbette Ümit Öztürk’ün kararları tartışılıp maçın önüne geçse de, Galatasaray’ın oyun ritminin günden güne değiştiğini söylememiz yanlış olmaz. Konyaspor son maçlarda düşüşte. Fakat İlhan Palut’un ekibi, sezon genelinde istikrarlı ve başarılı. Onlar da 2. sıradaki yerlerini muhafaza etmek istiyorlar. Konya’da yine goller ön planda. İki ekip de skor bulmaya yakın görünüyor.