Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid - Manchester City: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Futbolseverler adına muhteşem ilk maçın ardından Madrid'de rövanş zamanı. Pep Guardiola, 4-3 kazandıkları maç sonunda 4-0 olsa şahane olacaktı ama 3 gol yedik diyerek savunma hatalarına dikkat çekmişti. Ancelotti de çok erken 2-0 geriye düşen takımı için her türlü dezavantaja rağmen çabuk toparlanabilme kabiliyetine sahip dedi. Her iki menajer de futbol adına hediye ettikleri muazzam geceye maç sonunda dikkat çekmeleri vizyonlarını gösteriyor. Real Madrid, hafta sonunda Espanyol'u 4'leyerek 35.lig şampiyonluğunu kutladı. City de çok rahat bir Leeds galibiyeti aldı. Ev sahibinde Alaba büyük ihtimalle oynamayacak. City'de ise Stones sakat, ayrıca ilk maçta oynamadığı için sağ kanatta eksikliği hissedilen Kyle Walker'ın yine oynamama durumu var ama maç saatinde belli olacak. Oynarsa Man.City için savunma güveni adına katkısı büyük olur. Neticede ilk maçın 4-3'lük avantajı City lehine. İkinci 45 maçın çözülme devresi olacaktır. Diğer alternatifler 10.5 korner üst ve kg var.

Midtjylland - Vejle: Handikaplı Maç Sonucu (Deplasman:1)

İddaa programı Danimarka Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Midtjylland - Vejle mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Midtjylland’ın handikaplı skor ile kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:

Danimarka Kupası Yarı Final ilk maçını 1-0 kazanan Midtjylland taraftarının önünde avantajlı oldukları bir mücadeleye çıkıyorlar. Özellikle Şampiyonluk grubunda hafta sonu oynadığı Kopenhag önünde sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan ev sahibi ekip liderlik şanslarını devam ettirdi. Mutlaka bu karşılaşmada turu rahat geçebilmek adına etkili başlayarak maçı kazanmak isteyeceklerdir. Vejle ise öncelikle ligde kümede kalmak istiyor. Özellikle tehlikeli bölgeyi yakından hisseden konuk ekip açıkçası bu maçta kupayı pek önemsemeyeceklerinden dolayı rahat bir futbolla başlamalarını bekliyorum. Bu rövanş mücadelesinde taraftarı önünde baskılı bir futbolla başlayacak olan Midtjylland ilk yarı önde bitirmeyi bilecektir.