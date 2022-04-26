Günün En Çok Oynanan Maçları

Manchester City - Real Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada karşılaşmada Manchester City’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:

Yarı final turu ilk maçına çıkacak olan iki favori ekip erken final niteliği taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşacaklar. Özellikle İngiltere Liginde başarılı bir futbol sergileyen Manchester City şampiyonluk mücadelesi veriyor. Hafta sonunda evinde konuk ettikleri Watford karşısında sahadan 5-1 galibiyetle ayrılıp hedefinden kopmadılar. Ayrıca diğer turda eşleştikleri Atletico Madrid karşısında ilk maçı 1-0 kazanan İngiliz ekibi rövanşında ise 0-0 eşitlikle ayrılarak turu geçmeyi başardılar. Mutlaka bu ilk karşılaşmada taraftarı önünde baskılı bir oyunla başlamalarını bekliyorum. Real Madrid ise çeyrek final turunda eşleştiği Chelsea karşısında ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Rövanşında evinde konuk ettiği rakibi karşısında maça kötü başlayan İspanyol ekibi 3-0 geride götürdüğü karşılaşmada bulduğu gollerle 3-2 kaybetmelerine rağmen turu geçmeyi başardılar. Ayrıca ligde oynadıkları son 4 maçı kazanarak şampiyonluk adına hedeflerine ulaşmak istiyorlar. Mutlaka bu ilk maçta avantajını koruyabilmek adına maça baskılı başlayacaklardır. Bu ilk karşılaşmada ofansif yönü yüksek iki ekip maça tempolu bir futbolla başlayıp karşılıklı goller bulmalarını bekliyorum.

Anadolu Efes - A. Milano: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Anadolu Efes - A. Milano mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Çeyrek final serisinde durum 1-1. Bu turu geçen yarı finalde (final four) Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle oynayacak... Anadolu Efes deplasmanda ilk maçı kazanarak ev sahibi avantajını cebine koymuştu ve artık ipler ellerinde. Tribünler tamamen dolu olacak. Ergin Ataman'ın dediği gibi, Milano'da son maç gördüğümüz atmosferin 3 katını göstermek gerekiyor Elimizde Avrupa'nın en iyi ikilisi Larkin ve Micic var, iki büyük güç İlk 2 maç sakatlık sonrası hazır gözükmeyen Beauobuis de bu maç havaya girer. Simon ve Pleiss katkıları da önemli olacak. Singleton play-off modunu açtı. Savunma tarafında da iyiyiz, vitesi yükselttik... Rakip Milano'da önemli koz Melli sakat, Delaney de yok. Son maçta oynamayan Sergio Rodriguez bu maç oynayabilecek. Sheşds, D.Hall, Hines, Rodriguez ile etkili olmaya çalışacaklar... Ev sahibi avantajı + tamamen dolu tribünler, ofansif oyun, Larkin-Micic faktörü ve "şampiyon" takım kimliği ile Efes net favori durumda. Efes maça hazır ve etkili başlayacağını, ilk periyottan üstünlüğünü kabul ettireceğini düşünüyorum. Önerim, ilk periyot Efes.

Fulham - Nottingham Forest: Maç Sonucu 1

İddaa programı İngiltere Championship bülteninde günün öne çıkan maçı Fulham - Nottingham Forest mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada Fulham’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:

Nottingham ligde 2. sırayı kovalıyor. Son ana kadar bu şanslarını zorlayacaklardır. Fulham garantilediği için rahat. Son maçta Bournemouth'la 1-1 berabere kaldılar. Bu mücadele için de taraf bahsi riskli. İki takımın da fileleri havalandırması muhtemel.