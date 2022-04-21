Günün En Çok Oynanan Maçları

Levante - Sevilla: Maç Sonucu 2

İddaa programı İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Levante - Sevilla mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada karşılaşmada Sevilla’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini:

Levante açısından Granada deplasmanında alınan 4-1’lik galibiyet son derece kıymetliydi. Sevilla ise Real Madrid karşısında 3-2 mağlup oldu. Favori Sevilla gösterilse de KG Var daha mantıklı seçim.

Real Sociedad - Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Real Sociedad - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Frankfurt’a mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Barcelona o şokla hafta sonu Cadiz’e de kaybetti. Camp Nou’da üst üste iki maçta yenilen Barcelona’da moraller bozuk durumda… Ellerinde kalan tek hedef ligde ilk 4’te yer alıp Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanmak! Ve bu noktada yine ilk 4 hedefi bulunan Real Sociedad ile karşılaşacaklar. Çıkışa geçip galibiyet adına tüm riskler alacaklardır. Ev sahibinin de kazanıp ilk 4 hedefine yaklaşmak için kolay kolay teslim olmayacağı görüşündeyim. Gollü bir maç bekliyorum. İki takımın 90 dakikada skor üreteceği görüşündeyim.

Eyüpspor - Boluspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı Türkiye 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Eyüpspor - Boluspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada Eyüpspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

Eyüpspor pazar günü Samsun deplasmanındaydı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Boluspor son 7 maçta 1 puan aldı, düşme hattına indi. Teknik direktör Reha Erginer ile yolları ayırdılar, antrenör Osman Nuri Işılar yönetiminde bu maça çıkacaklar. Eyüpspor’un hücum hattı karşısında direnmeleri zor.