Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe-Göztepe: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Derbi maçta Galatasaray'ı yenip Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a kaybetmesiyle ikincilik koltuğuna yerleşen Fenerbahçe'de moraller yerinde... Göztepe ise ligdeki son 9 maçını kaybetti ve hızla alt lige doğru gidiyor. Kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı, Cherif ve Obinna satıldı; Atınç ve Halil sezon sonu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak... Fenerbahçe cephesinde İsmail Kartal'ın 11'i iyice oturdu, son 8 maçta 22 puan toplandı ancak sarı-lacivertli takım belki de sezonun en kritik maçına çıkıyor... Mesut gözden düşmüş, İrfan Can Kahveci cezalı iken Arda Güler ilk 11 başlar mı? Konya deplasmanı hariç tüm dış saha maçlarında gol bulan Göztepe ligde kalma adına son şanslarından birini nasıl kullanır? Fenerbahçe bu sezon iç sahada 16 maça çıkıp 9 kez kazanabildi ve bu 9 galibiyetin sadece 5'inde "en az 2 farklı" kazandı. Arda büyük potansiyel/yetenek olsa da İrfan Can ile oturan oyunu izleyemeyecek olmamız ve Göztepe'nin son çırpınışlarından birini yapacak olması nedeniyle ben 16 maçın 11'inde kazandıran tercihe yönleniyorum.

Altay-Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Altay-Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Altay için ligde kalma umutları bana göre tükendi. Artık maç kazanmaları oldukça güç. Başakşehir ise zor da olsa ligde halen ikincilik hedefini sürdürüyor. Tecrübeli ve daha geniş bir kadroya sahipler. Başakşehir kazanır.

Manchester City-Liverpool: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City-Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Premier Lig’de tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği bir şampiyonluk yarışına giren iki dev ekip kupada karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşan iki ekip bizlere bir futbol resitali sunmuş ve son derece keyifli geçen 90 dakika 2-2 sona ermişti. Yine gollü bir maç olacağı görüşündeyim. KG Var tercihi ideal..