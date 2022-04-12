Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid - Chelsea: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid – Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Benzema'nın varlığı Real Madrid’i ayakta tutan en büyük unsur. İlk maçta bu oyuncunun etkilerini izledik. İngiltere’den çok avantajlı skorla dönen Real Madrid, yarı final yolunu büyük ölçüde yarıladı. Chelsea'nin tur şansını zorlaması için en az 3 gol bulması şart. Bunu başarmak adına ofansif etkinliklerini daha çok arttırmak zorundalar. Bu zorunluluk oyunun temposunu arttıracak. Yine ilk maçta olduğu gibi gollü bir sonuç bekleyebiliriz. Bol gollü bir ikinci maç izleyeceğiz. Tavsiyem, 2,5 gol üstü bahsi.

Bayern Münih - Villarreal: Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Bayern Münih - Villarreal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Bayern Münih’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

B.Münih ilk maç sezonun en etkisiz performanslarından birisini sergileyerek kaybetti. Ancak bir önceki tur Salzburg'a karşı da ilk maç kötü oynamış ama rövanşta rakibini dağıtmıştı. Villerreal'e karşı öyle bir sonuç alması zor ama B.Münih'i de karşımıza alamayız. Villarreal maçın başında rakibinin baskısını kırmaya çalışacak. İlk golü yese de kontrolü elden bırakmaz. Unai Emery bu tip maçları oynamada uzman bir teknik adam. Örneğin geçen sezon Villerreal'i Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşırken grup aşamasından sonraki bütün maçları 3.5 Alt bitti. Bu sefer de 4 gol olmayacağını ve maçın 2-3 Gol aralığında kalacağını düşünüyorum.

Tofaş - Tenerife: Maç Sonucu 2

İddaa programı FIBA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Tofaş - Tenerife mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %4’ü karşılaşmada Tenerife’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Eşleşmesinde Tenerife 1-0 önde... 2.maç Bursa'da Tofaş'ın salonunda oynanıyor ve Tofaş bu maçı mutlaka kazanmak zorunda aksi halde elenecek... Tenefife kadrosunda Huertas, Shemardini, Salin, Fitipaldo, Doornekamp öne çıkan skorer oyuncular... Tofaş ekibi de Tyler Ennis, Paco Cruz, Elgin Cook, Zubzic, Simmons, Zukauskas, Muhsin Yaşar'lı kadrosuyla skorer yapıda.. Oranların gösterdiği gibi ortada duran maç, taraf bahsi riskli... İki skorer takımın kapışmasında, 151.5 Üst aklıma yatan tercih.