Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş-Alanyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, 3-4-3 dizilişiyle Trabzonspor deplasmanında olumlu oynadı ancak bir puanla yetindi. Kalan maçlarda Avrupa biletini almak istiyorlar. Bu maçta cezalı Larin yok. Rizespor'u devirerek son 5 maçta 4. galibiyetini alan Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma konusunda iddialı. Onlarda da Diedhiou'nun durumu şüpheli. İki pozitif futbol oynayan ekibin maçında karşılıklı goller bekliyorum.

Gaziantespor-Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantepspor-Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçerken üst üste puan kayıpları yaşadı. Son 4 maçta 1 galibiyet aldılar. Rize mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş ile de berabere kaldılar. Defans hattında sakatlıkları bulunan Hugo ile Ahmetcan takıma katıldı. Ancak bordo mavili takımda Bakasetas, Siopis ve Djaniny kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Antep’te istikrarsız görüntü çizen ekiplerden. Trabzonspor’un kazanması ve üzerindeki o baskı, stresi atmasını bekliyorum.

Rizespor-Konyaspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Rizespor-Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Trabzonspor galibiyeti sonrasında Alanyaspor'a kaybeden Çaykur Rizespor'da umutlar azalmaya devam ediyor. Kadro dışı olan Dabo dışında sakat olan Kubilay da yok. Göztepe karşısında net bir skorla kazanan Konyaspor, ikinci sıradaki yerini korudu. Bir eksikleri yok. Her iki takıma da hedefleri doğrultusunda galibiyet gerek. En az 3 gol göreceğimizi düşünüyorum.