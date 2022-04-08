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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

08.04.2022 - 14:14 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Stuttgart – Borussia Dortmund: Maç Sonucu 2
İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan Stuttgart – Borussia Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:
Son 4 maçta 8 puan toplayan Stuttgart, 15. sıraya yükseldi. Ancak sadece 1 puan öndeler... Yani rahatlamak için daha çok puana ihtiyaçları var. Dortmund, iç sahada Leipzig'e 4-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Şubat ayında da Leverkusen'e 5-2 yenilmişlerdi. Ondan sonra oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik almışlardı. Yine benzer bir seri yakalayabilirler. Ancak Stuttgart da karşı koyar.

Sevilla – Granada : Maç Sonucu
İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Sevilla - Granada mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada Sevilla’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Sevilla son haftalarda irtifa kaybetti! Şampiyonluk yarışında Real Madrid’i takip eden tek takım iken 4 haftadır galibiyet alamayarak 4.’lüğe geriledi. Ve ilk 4’te ligi bitirme şansını da giderek ateşe atıyor. Beşinci sıradaki Betis ile puan farkı dörde düştü. Sevilla bu kez ideal bir rakiple oynuyor. Granada’yı mağlup ederek uzun süre sonra 3 puan alacakları görüşündeyim.

Fenerbahçe - Panathinaikos: İlk Periyot Sonucu 1
İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Panathinaikos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada ev sahibi ekip Fenerbahçe Beko’nun ilk periyotu kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tahmini:
Play-Off şansı kalmayan iki takım karşı karşıya. Fenerbahçe pazartesi günü Bayern karşısında iyi motive oldu ve kazanmayı başardı. Bu maçta Guduriç de sakatlandı. Nando De Colo ile beraber bu iki oyuncu sakat. Panathinaikos da tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Joviç'in yanı sıra son maçta sakatlanıp oyunu yarıda bırakan Nemanja Nedoviç'in durumu belirsiz. Fenerbahçe kazanır. Ama yüksek skorlu geçmesini beklediğim maçta tercihim 151.5'tan üst tercihini önereceğim.

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