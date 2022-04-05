Günün En Çok Oynanan Maçları

Manchester City – Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan Manchester City – Atletico Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali turunda iki ekip çift maç üzerinden kozlarını paylaşacak. Özellikle ligde hafta sonu oynadığı Burnley deplasmanında maçın ilk 25 dakikasında buldukları gollerle 2-0 kazanan Manchester City rahat bir maç kazanıp liderliklerini devam ettirdi. Ayrıca bir önceki turda eşleştikleri Sporting Lizbon karşısında ilk maçı 5-0 kazanan ev sahibi ekip rövanşında ise sahadan 0-0 eşitlikle ayrılıp bu tura yükselmeyi başardılar. İngiliz ekibi bu karşılaşmada taraftarı önünde baskılı bir futbol sergileyip kazanmak isteyeceklerdir. İspanya ekibi Atletico Madrid ise kötü başladığı sezona çok iyi bit performans sergileyip başarılı maçlar çıkartıyor. Özellikle ligde oynadıkları 6 maçını kazanan konuk ekip güzel bir seri yakaladı. Ayrıca Felix ve Suarez gibi etkili isimlerinin formda olmaları takımı adeta ateşliyor. Mutlaka baskılı başlayıp avantajlı bir skor almak için kıyasıya bir mücadele sergilemelerini bekliyorum. Bu karşılaşmada ofansif yönü yüksek iki ekip tempolu bir futbolla maça başlayıp karşılıklı goller bulacaklardır.

Benfica – Liverpool : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Benfica - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tahmini:

Bu sezon Şampiyonlar Ligi Benfica adına teselli ikramiyesi oldu. Yazın başkanını kaybeden kırmızılar daha sonra Jorge Jesus ile de yollarını ayırmış ve zirvenin uzağında kalmıştı. Şimdi Liverpool ile kapışacaklar ama işleri kolay değil. Ligde son haftalarda savunma olarak tatmin edici bir performans sergileyemeyen ev sahibi ekip Liverpool’un yüksek hücum gücünü durdurmakta zorlanır. İngiliz ekibi Benfica savunmasını ikinci yarıda çözecektir diye düşünüyorum.

Bursaspor - Buducnost: Maç Sonucu 1

İddaa programının Eurocup bülteninde günün öne çıkan maçı Bursaspor - Buducnost mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada ev sahibi ekip Bursaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Bursaspor, EuroCup'ta beklentilerin üstünde bir sezon geçiriyor. Özellikle iç sahada enerjik, skorer ve baskın oyunlarıyla maç kazanma becerisine sahipler. EuroCup'ta iç sahada 8 maçta 6 galibiyet geldii, bu başarıya rağmen halen underdog taraf Bursaspor gösteriliyor... Rakip Buducnost, Justin Cobbs, Seeley, Reed, Micov gibi etkili oyunculara sahip ama Bursa zor bir deplasman. 3.5 handikap avantajını da yanıma alarak Bursaspor öneriyorum.