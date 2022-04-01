Günün En Çok Oynanan Maçları

Dynamo Dresden - Schalke 04: Maç Sonucu 2

İddaa programının Almanya 2. Bundesliga bülteninde günün öne çıkan Dynamo Dresden - Schalke 04 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si Schalke 04’ün kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

İki takımın da farklı hedefleri var... Dresden, 10 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte, son ikisi üst üste olmak üzere 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldılar. 28 puanla 16. sırada yer alıyorlar. Bu form durumuyla giderlerse 16. sıradan da kolay kolay kurtulamazlar. Schalke ise 4. sırada. Zirveyle puan farkı da az. Dolayısıyla hala iddialı konumdalar. 7 Mart'ta takımın başına geçen Mike Büskens yönetimindeki 2 maçı da kazandılar. Schalke'yi galibiyete yakın görsem de karşılıklı gole yönelmek bence daha güvenilir. Daha yüksek oran arayanlar MS 2 ve MS 2 + 2.5 Üst seçeneklerine yönelebilir.

Braga - Benfica: Maç Sonucu 2

İddaa programı süper oran bülteninde günün öne çıkan maçı Braga - Benfica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Benfica’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tahmini:

Braga kritik bir dönemece giriyor. Carlos Carvalhal’in ekibi dördüncü sırayı kaybetmemek için uğraşıyor ve diğer taraftan hafta içinde Avrupa Ligi’nde çok kritik bir Rangers maçı oynayacak. Sonrasında ise Vizela, Estoril ve İskoçya deplasmanlarına çıkıp Porto ile oynayacak. Braga kısacası ya batacak ya çıkacak. Benfica ise son derece rahat. Zirve iddiası kayboldu ama Sporting’i geçerek ikinci olma ihtimalleri sürüyor. Son olarak Estoril’i 2-1 yendiği maça tutuk başlayan Kırmızılar Rafa’nın inanılmaz golüyle momentumu alıp 2-0’ı da bulduktan sonra rahat bir galibiyet aldı. Braga deplasmanında bizi nasıl bir karşılaşma bekliyor tahmin etmesi zor. Bu nedenle karşılıklı gollerden yanayım.

Anadolu Efes - Alba Berlin: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Anadolu Efes - Alba Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada ev sahibi ekip Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Temsilcimiz Anadolu Efes bir galibiyetle play-off'u garantileyecek. Ergin Ataman "Şampiyon takım karakterimizi yakalamak istiyoruz. Şampiyon yine biz olacağız" açıklamasını yaptı. Takımın skor üretkenliğinde en güvenilir oyuncusu olan Micic sakatlık sebepli oynamayacak. Larkin, Moerman, Pleiss, Beaubois, Simon öne çıkan oyuncularımız. Beaubois oynama durumu maç saati belli olacak... Rakip Alba Berlin eksiklerine rağmen Fenerbahçe'yi deplasmanda devirerek sürprizi gerçekleştirdi. Eriksson, Sikma, Olinde, Blatt eksikleri. Lo liderliğinde Da Silva, Lammers, Zoosman, J.Smith öne çıkan oyuncuları... Anadolu Efes'in savunması sıkıntılı, maçı kazanması için skorer kimliğini yansıtması gerekecek, Ergin Ataman da bunu biliyor ve Larkin, Pleiss ikilisi özellikle güvendiği oyuncular olacak ve bu ikili de güvenilir oyuncular ve formdalar... Efes Takım 84.5 Üst öneriyorum.