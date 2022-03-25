Günün En Çok Oynanan Maçları

Kamerun-Cezayir: 2.5 Alt

İddaa programının Dünya Kupası Afrika Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Kamerun-Cezayir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmanın 2.5 alt olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ersin Aslan’ın Tercihi

Gruplarını lider tamamlayıp eleme turuna kalmayı hak eden iki takımın, Dünya Kupası yolunda mücadelesine sahne olacak maç. Ocak ayında ev sahipliğini yaptığı Afrika Kupası'nda üçüncü olmuştu Kamerun; Cezayir ise aynı turnuvada hayal kırıklığı yaşayıp grup aşamasında elenmişti. Rigobert Song'un teknik direktörlüğünü yaptığı Kamerun'da Ekambi ve Aboubakar takımın en önemli isimleri olmalarının yanında gol yollarında da en etkili isimler; Anguissa da orta sahada önemli oyuncusu ev sahibinin. Konuk takımda ise Feghouli, Atal, Bennacer ve tabi ki Mahrez önemli oyuncular. Ev sahibi Kamerun kazanmak ve rövanş için avantajı elde etmek için daha fazla galibiyeti arayan taraf olacaktır. Bununla birlikte konuk takımın da skoru tutmak adına daha kontrollü oynaması muhtemel. Gollü, tempolu bir mücadele beklemiyorum, iki taraf da hata yapmamak adına kontrolü elden bırakmaz 2.5 gol altı bu nedenle beklentim.

AS Monaco-Baskonia: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı AS Monaco-Baskonia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Evren İçener’in Tercihi

Monaco skorer ve tempolu oyununu sürdürüyor. Son olarakm Olymoiakos'a 92 sayı atarak 20 sayı farkla kazandılar. Play-Off hedefinde kaza yapmamaları gerekiyor, yine iç sahada Mike James liderliğinde favori çıkıyorlar.... Rakip Baskonia, son FB galibiyetiyle play-off umutlarını arttırdı. İç sahada daha fazla güvendiğim takımlar, deplasman performansları tutarlı değil ve deplasmanlarda savunmaları düşük... Monaco'nun skorer kimliğini bu maçta da yansıtacağını düşünüyorum, önerim Monaco Takım 81.5 Üst.

Mısır-Senegal: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Afrika Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Mısır-Senegal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Afrika Kıtası’ndan Dünya Kupası’na katılacak 5 takımın belli olacağı Play-Off maçları oynanıyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 4 gün sonra. İki takım 6 Şubat’ta Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşmış, Kamerun’da 0-0 biten maçta penaltılarla Senegal ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Mısır’da Salah, Galatasaray’dan Mostafa mohamed ve Başakşehir’den Trezeguet ve Arsenal’de oynayan eski Beşiktaşlı Elneny kadroda. Senegal’de 3. Kaleci Faty dışındaki isimlerin tamamı yurt dışında oynuyor. Kalede Mendy (Chelsea), savunmada Diallo (PSG), Koulibaly (Napoli), Toure (Milan), Sarr (Bayern Münih), orta sahada Gueye (PSG) ileri uçta da Mane (Liverpool) var. Afrika Kupası finalindeki randevuda Senegalli Mane penaltı atışında kaleciye takılırken, Mısır 8’i kaleyi bulan 13 şut atarak oyunun üstünlüğünü almıştı. Mısır bu kez kazanır.