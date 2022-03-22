Günün En Çok Oynanan Maçları

Plymouth - Cheltenham: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere 1. Lig bülteninde günün öne çıkan Plymouth - Cheltenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmanoğlu’nun Tahmini:

Oynadığı son 5 maçın tamamından sahadan galibiyet ile ayrılan Plymouth Argyle evinde Cheltenham Town takımı ile karşı karşıya geliyor. Cheltenham Town takımı ise son 10 lig maçında sadece 2 mağlubiyet aldı. Cheltenham Town oynadığı son 10 karşılaşmanın 8 tanesi 2,5 gol barajının üzerinde sonuçlandı. Zorlu mücadelede her iki takımın da karşılıklı gol bulacağı görüşündeyim.

Türk Telekom - Trento : Maç Sonucu 1

İddaa programının Eurocup bülteninde günün öne çıkan maçı Türk Telekom - Trento mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Türk Telekom’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tahmini:

Temsilcilerimizden Türk Telekom, EuroCup sezonuna iç sahada 5'te 5 yaparak başlamıştı. Fakat oynadıkları son 2 iç saha maçında Joventut Badalona ve Andorra'ya kaybettiler. Ligde de 5 maçlık galibiyet serisi sonrası iç sahada Anadolu Efes ve Gaziantep Basketbol yenilgileri aldılar. Trento'nun şu ana kadar 1 galibiyeti var ve grubu son sırada tamamlayacaklar. Ligde de son dönemi çok kötü geçiriyorlar. Son 7 lig maçını kaybettiler. Trento'da Dominique Johnson ve Johnathan Williams forma giyemeyecekler. Trento'nu eksikleriyle Türk Telekom, çok daha avantajlı duruma geldi. Yine de önceliğim toplam sayıya yönelik alt seçenekleri olacak.

Treviso - Darüşşafaka: Maç Sonucu 2

İddaa programının FIBA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Treviso - Darüşşafaka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada konuk ekip Darüşşafaka’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Treviso grupta 5'de 0 çekti, ilk 2 şanları yok. Formalite maçları oynuyorlar. 7 maç sonra hafta sonu iç sahada formsuz rakibi karşısında maç kazanmayı hatırladılar. Son dönem performansları genel olarak güven vermiyor... Rakip Daçka, hafta sonu Anadolu Efes'i devirdi. Bu durumun yarattığı öz güvenle deplasmana gelecek olmaları önemli. İlk 2 şanslarının sürebilmesi için (Tofaş'ın Manresa'yı da yenmesi gerekiyor) hata yapmamaları gereken maça çıkıyorlar, Daçka kazanır.