Günün En Çok Oynanan Maçları

Manchester United – Atletico Madrid Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok oynanan maçı Manchester United – Atletico Madrid karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u İngiliz ekibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi

Manchester United, Tottenham karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle moralleri yerine getirdi. Cristiano Ronaldo’nun 3 gol atması takıma ve Ronaldo’ya yapılan eleştirileri bir nebze olsun durdurdu. Yıldız oyuncu Atletico Madrid’e karşı oynadığı maçlarda çok farklı bir futbol ortaya koyuyor. İlk maçta avantajlı dönen ev sahibi ekip Ronaldo’nun önderliğinde turu geçen taraf olur.

Ajax – Benfica Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Ajax – Benfica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü ev sahibi ekibin kazaancağı görüşünde.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Ajax ilk maçta 2-2’lik beraberlikle avantajı yakalamıştı. Kazanabilirdi de. Benfica Jorge Jesus sürecinin etkilerini yaşamaya devam ediyor. B takımdan gelen teknik direktör Verissimo’dan bir Bruno Lage performansı beklemiştim ama olmadı. Sezon bitince yerini tecrübeli bir isme bırakacak gibi görünüyor. Ligde de dengesiz sonuçlar alan kırmızılar Darwin Nunez’in performansıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Genç golcü bu sezon Benfica için adeta teselli ikramiyesi oldu. Tutundukları son dal bu karşılaşma olsa da Ajax’a direnmeleri zor. Ev sahibi kazanır. Gol bahisleri de ekleyerek oranı artırabiliriz.

Bursaspor – Bourg Maç Sonucu 1

İddaa programı basketbol bülteninde günün dikkat çeken maçlarından Bursaspor – Bourg karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %24’ü temsilcimizin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Basketbol Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Bir maç eksiği bulunan Bursaspor, grupta 9.sırada yer alıyor, gruptan çıkabilmek için de ilk 8'de yer almak yeterli. 8.sırada da bugünkü rakibi Bourg yer alıyor, ilk 8 hedefinde bugünkü maçın önemi yüksek olacak, hedef maç olarak görülecektir. Freeman'in ayrılmasının ardından, Unics Kazan'dan Holland transferiyle kadroyu güçlendirdiler... Rakip Bourg grupta deplasmanlarda beklentilerin altında performans gösteriyor, 7 deplasman maçlarının 6'sını kaybettiler... Bursaspor'un grupta iç sahada 5 maçın 4'ü Üst bitti, rakip Bourg'un deplasmanlarda 7 maçın 6'sı Üst sonuçlandı... Bursaspor'un skorer kimliğine güvenme tarafındayım, Bursaspor Takım 80.5 Üst öneriyorum.