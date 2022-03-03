Günün En Çok Oynanan Maçları

Alanyaspor-Gaziantepspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor-Gaziantepspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Evinde Trabzonspor karşısında pres sonrası çok fazla top kaybı yaparak farklı kaybeden Alanyaspor, Konyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen bu kez farklı kazandı ve kendine geldi. Son iki sezonda kupada önemli başarılar sergileyen Alanyaspor, yine oldukça iddialı. Ligde son dönemde isteneni veremeyen Gaziantep FK, son olarak Altay deplasmanında kaybetti ve son 4 maçlık periyotta alınan 1 puanla keskin bir düşüşte. Bu durum yetmezmiş gibi kupa maçı öncesinde sakatlıklar Erol Bulut’un elin zorlaştırıyor. Mendyl, Kitsiou, Halil İbrahim, Stankovski ve Mirza’nın oynaması beklenmezken Muhammet Demir’in de durumu maç saatinde belli olacak. Ev sahibinin tur atlamasını bekliyorum.

Anadolu Efes-Fenerbahçe: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Basketbol Süper Lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı Anadolu Efes-Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

İki takım da play-off mücadelesi verirken Rusya'nın Ukrayna işgali sebepli Rus takımlarının EuroLeague'e katılımları askıya alındı ve Anadolu Efes 6.sıraya, Fenerbahçe 7.sıraya yükseldi... Anadolu Efes son dönemde hayli formda. TR Kupası maçlarının tümünü rahat kazanmışlardı. Son olarak da EuroLeague'de Maccabi'ye 109 sayı atarak 32 farkla yine rahat sonuca gittiler... Rakip Fenerbahçe Beko'da yıldız De Colo'nun sakatlık sonrası bildiğimiz o fit formu yok, ritmini henüz bulmuş görünmedi, son Kızılyıldız maçında vasattı. Vesely, Henry, Ahmet Düverioğlu sakatlık sebepli oynamayacaklar... Anadolu Efes, formda ve kaliteli kısaları Micic, Larkin, Beaubois ile yine skorer takım kimliğini yansıtır, önerim Anadolu Efes Takım 81.5 Üst.

Real Betis-Rayo Vallecano: Maç Sonucu 1

İddaa programının İspanya Kral Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Real Betis-Rayo Vallecano mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Rayo Vallecano büyük bir düşüş içinde. Ligde ve kupada oynadığı son 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Kupa mücadelesinin ilk ayağında da sahasında Betis’e 2-1 mağlup oldular. Ev sahibi ise daha güçlü, formda ve tura yakın durumda. Son 7 maçın 5’ini kazandılar. Bu karşılaşmayı da kazanacakları görüşündeyim..