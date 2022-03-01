Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor - Antalyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Ligde emin adımlarla şampiyonluğa giden Trabzonspor, kupada da oldukça iddialı. Kayserispor karşısında 2 farklı yenilgiden geri gelirken önemli bir efor sarf ettiler. Ayrıca hafta sonunda İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk olacaklar. Bu nedenlerle Abdullah’a Avcı birkaç rotasyon hamlesine gidebilir. Ligde bir dönem aldığı kötü sonuçları atlatan Antalyaspor 5 haftadır yenilmezken topladığı puanlarla düşme hattının 5 puan üstüne çıkmayı başardı. Ayrıca son dönemde savunma olarak müthiş yol aldılar. Öyle ki son 5 lig maçında sadece 1 gol yediler. Kupada geçen sezon final oynayan Nuri Şahin'in ekibinin hedefi yine aynı. Zorlu tur mücadelesinde ilk yarıda 2 gol çıkmaz.

AC Milan - Inter : Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı AC Milan - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Milano derbisi bir ay dolmadan bu sefer İtalya kupasında oynanacak. Ezeli rakiplerin ligde yaşadıkları puan kayıpları, kupa randevusunu daha zorlu bir hale getiriyor. Son randevuda kazanan taraf Milan olurken, Inter'in düşüşü bu maç ile başlamıştı. Milano derbisinde son 5 maçta orta skorlu sonuçlar ortaya çıktı. Yarı final ilk maçında son sonuçlar dikkate alınarak TGS 2,3 bahsi tercih edilmeli.

Middlesborough - Tottenham: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Federasyon Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Middlesborough - Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Tottenham’ın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Burnley mağlubiyetinin ardından Tottenham beklediğimiz, önerdiğimiz gibi Leeds deplasmanında kazandı. Conte güven tazeledi. Ancak kupada da üst tura çıkmayı hedefliyorlar. Middlesbrough ise keyifli, gollü maçlara imza atan Championship ekibi. Ligde oynadıkları son 5 maçta karşılıklı gollere imza atıldı. Saha ve seyircisi önünde oynayacak olan Middlesbrough’un, Tottenham karşısında da skor üreteceği görüşündeyim. Bu nedenle KG Var tercihini ideal görüyorum.