Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir-Fatih Karagümrük: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir-Fatih Karagümrük mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %79’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Başakşehir o kadar eksiğe rağmen ligin en flaş ekibi Konya'yı geriden gelip yendi. Şimdi tam takım galibiyet serisine devam etmesini bekleyebiliriz. Karagümrük iyi mücadele eden ve bileği zor bükülen bir takım ama şu an Başakşehir'in önünde duracak takım fazla yok.

Sivasspor-Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor-Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Futbolda coğrafya faktörünü kesinlikle göz ardı etmemek gerek. Sivasspor’un da yıllardır alameti farikası bu! Sivasspor, 2016’dan bu yana Aralık-Ocak-Şubat periyodunda iç sahada oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı! Özellikle bu seviyelerde iklim koşullarının maça doğrudan sirayet ettiği gerçeği böylece istatistikle de doğrulanıyor. Beşiktaş’ın bu sezon deplasman problemi bilinen bir gerçek. Soğuk Sivas ayazı, ev sahibi ekibe önemli bir avantaj da sağlıyor.

Manchester United-Watford: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United-Watford mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sıkarşılaşmada ev sahibi ekibin kazancağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Manchester United, 4.’lük koltuğuna oturmayı başardı. Önce Brighton ardından Leeds United’ı mağlup eden Manu, Şampiyonlar Ligi’ne katılım vizesi adına ilk 4 hedefi bulunan bir ekip. Takipçilerinin oldukça fazla olduğu Manu’nun, bu potanın dışında kalmamak adına hata yapmayacağını düşünüyorum. Ev sahibi kazanır diyorum.