Günün En Çok Oynanan Maçları

Atletico Madrid – Manchester United : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan Atletico Madrid – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Atletico Madrid'de Cunha ve Wass sakat, Griezmann ile Koke şüpheli, Carrasco cezalı; Manchester United'da sakatlığı bulunan Cavani deplasman kafilesinde yer almadı, Matic'in durumu maç saati netlik kazanacak... Atleti cephesinde Diego Simeone, Suarez'i yedekte bekletip "Felix & Correa" ikilisiyle maça başlayabilir... Manu'da son lig maçında süre almayan Rashford bu maça saklandı, hücum hattında "Rashford, Sancho, Ronaldo" üçlüsünü izleyeceğiz; arkalarında Bruno Fernandes olacak... Son 8 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabilen, Osasuna deplasmanı öncesindeki 7 maçta kalesini gole kapatamayan Atletico Madrid bir yanda; aynı periyotta hiç yenilmeyen ancak 6'sında kalesinde gol gören Manchester United diğer yanda... "Karşılıklı gol" ideal duruyor.

Benfica - Ajax: Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Benfica - Ajax mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tahmini:

Benfica bilindiği gibi Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra B takım teknik direktörü Verissimo ile yola devam etme kararı almıştı. Bu süreçte ligde kötü sonuçlar alan kırmızılar izlediğim maçlarda rakiplerine net üstünlük kurmakta zorlandı. Everton ve Nunez’in kişisel becerisiyle kazanabilen Benfica savunma anlamında da sıkıntılı. Ajax’ın gol atması hiç de zor değil. Ağları ilk havalandıran da Hollanda temsilcisi olur.

Burnley - Tottenham: Maç Sonucu 2

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Burnley - Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Hafta sonu Manchester City’ye Etihad’da soğuk duş aldıran Tottenham, üzerindeki kara bulutları dağıtırken bu kritik galibiyetle de aslında potansiyelini hatırladı. Conte’nin öğrencilerinin silkelenmesi ve özgüven tazelemesi açısından böylesine bir neticeye ihtiyaç vardı zira. Burnley de son Brighton galibiyetiyle uzun zaman sonra maç kazandı. Burnley’nin genelde Spurs’a karşı pek şansı da tutmaz. Dyche’ın ekibinin işi zor. Yine Tottenham diyeceğim.