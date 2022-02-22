Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir - Konyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Başakşehir - Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Bir dönem üst üste gelen puan kayıpları sonrasında Başakşehir, yeniden gaza bastı ve Rize deplasmanında kazanarak ikinciliğe gözünü dikti. Erteleme maçındaki rakipleri Konyaspor’u yenerlerse aradaki puan farkı 3’e inmiş olacak; ancak bu noktada ev sahibinin çok önemli eksikleri var. Takımın en golcü ismi Okaka ve Deniz Türüç cezalı. Geldiğinde beri iki maçta da çok iyi oynayan Trezeguet ile birlikte diğer yeni transferler Pizzi ve Salih Uçan da maçın ertelendiği tarihten sonra takıma dahil oldukları için kurallar gereği oynayamayacaklar. Mahmut Tekdemir de sakat. Zorlu kupa maçı ve Trabzonspor deplasmanı derken Kasımpaşa karşısında savunmada yapılan hatalarla yıpranmış gözüken Konyaspor, zirveyle açılan puan farkı sonrası artık tamamen bulunduğu yeri korumaya çalışacak gibi. Savunmada cezalı olan Abdülkerim’den yoksun olacak olan konuk ekipte aynı Başakşehir’de olduğu gibi Amilton, Alberk ve Uğurcan oynayamayacak. Konyaspor’un hücumda önemli eksikleri olan Başakşehir karşısında savunmada aynı hataları tekrarlamayacağını düşünüyorum. Maçta fazla gol çıkmaz.

Villarreal - Juventus: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Villarreal - Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada Villarreal’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Hafta sonu Granada karşısında 4 gollü bir zafer elde eden Villarreal, son 1 aylık periyotta olumlu bir hava yakalarken Danjuma da yaptığı hat-trick ile resmen özgüven tazeledi. Juventus eski Juventus değil. Elbette İtalyan devinin ismi bile yetiyor UEFA organizasyonlarında ama bu kez Chiellini, Bonucci ve Chiesa gibi çok önemli eksiklerle geliyor İspanya’ya. Dybala’nın da durumu belirsiz. El Madrigal’de Villarreal ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilir. Kendi evlerinde en azından kaybetmeyebilirler...

Chelsea - Lille: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea - Lille mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Lille performans olarak kötü bir süreç geçiriyor. Ligde oynadıkları son 4 maçta sadece bir galibiyet alabildiler. Geçtiğimiz sezonki performanslarının çok uzağındalar. Chelsea ise rakibine oranla daha iyi durumda. Önce Tottenham ardından Palace’ı deplasmanda mağlup ettiler. Chelsea’nin maçı kazanacağı görüşündeyim. Açılan oranları da göz önüne alarak Chelsea galibiyeti ve 1.5 üst seçeneğini tavsiye ediyorum. 90 dakikada en az 2 gol de olur.