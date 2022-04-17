Giresunspor-Beşiktaş maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek onları alt lige yolcu eden Giresunspor, 32 hafta sonunda 39 puanla 16. sırada yer alıyor ve hala matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyebilmiş değil. Takımda ciddi bir para krizi mevcut! Son 5 lig maçına kaptan olarak çıkan Senegalli stoper Mamadou Diarra sözleşmesini tek taraflı feshedip kentten ayrıldı. Daha önce benzer süreç, Joey Pelupessy ve Joe Champness için de yaşanmıştı. Antalyaspor yenilgisi sonrası rakip takım taraftarlarıyla tribünde eğlendiği anlar ortaya çıkan Souleymane Doukara da milli maç arasında kadro dışı bırakılmıştı. Diarra'nın gidişi sonrası Alexis Perez'in yanında Sergen Piçinciol'un oynaması bekleniyor. Orta alandaki "Traore & Flavio" ikilisi ve önlerindeki Chiquinho değişmeyecektir. Kanatlardaki 2 formaya 4 aday (Diabate, Shapi, Muhammed, Sergio); merkez forvet oynamak için ise 2 isim (Umut Nayir, Balde) kendi içinde çekişiyor. Tercihler maç saatinde netleşecek.

Valerien Ismael göreve geldikten sonra 2 maça çıkıp 4 puan toplayan Beşiktaş, Giresun deplasmanına 6 ismi götürmedi. Mert Günok sakatlığı, Welinton cezası nedeniyle; Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat hoca kararıyla "evde" bırakıldı... Welinton'un yokluğunda Ismael'in 3'lü savunmayı "Necip, Vida, Montero" şeklinde oluşturması bekleniyor. Geri kalan bölgelerde ise radikal değişiklikler olmayacaktır... Sağ kanatta Valentin Rosier, sol kanatta Rıdvan Yılmaz oynayacak. Orta alanın merkezinde "Josef & Can Bozdoğan" izleyeceğiz. Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, merkezinde Michy Batshuayi, ters kanatta Alex Teixeira forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Giresunspor'un evinde oynadığı son 5 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.



- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 21 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %51'lik kesim siyah-beyazlı ekibin Giresun'dan 3 puanla dönen taraf olacağını düşünüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TERCİHİ

Valerien Ismael'den önceki son maçlarda Beşiktaş'ın kolay gol yiyen bir görüntüsü vardı. İşi galibiyet noktasına getirmekte de zorlanıyorlardı. Ismael ile Trabzon deplasmanından 1-1'le dönüldükten sonra iç sahada görkemli bir Alanyaspor galibiyeti izledik. Gol yine yendi ama hücumda daha üretken bir Beşiktaş vardı... Giresunspor da aslında son haftalarda karakter olarak Beşiktaş ile benzer maçlar çıkardı. Yeni Malatyaspor'u yenip onları alt lige yolcu ettiler, kendileri için henüz kümede kalma hedefi matematiksel

olarak sağlanmadı ancak oynadıkları futbol keyif veriyor. İç sahada son 5 maçları "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti... Bu maçın hikayesinde de goller yazıyor, "karşılıklı gol" ideal kuponlarda mutlaka yer bulmalı.







