Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Milli aradan önce Gaziantep FK deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, milli arada "ibrasızlık" şokuyla sarsıldı. Burak Elmas önderliğindeki mevcut yönetim idari açıdan ibra edilmedi ve nisan sonunda sarı-kırmızılı camiada seçim olacak. Yeşil sahaya döndüğümüzde Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in sakat olduğunu görüyoruz. Koronavirüs karantinasından yeni çıkan Sacha Boey maç saati netleşecek. TD Domenec Torrent sağ bekte Omar Elabdellaoui ile maça başlayacaktır. Gaziantep deplasmanında Fernando Muslera, Inaki Pena'dan formayı geri almıştı ancak İspanyol eldivenin yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç ter dökecek, en ileride Bafetimbi Gomis izleyeceğiz. Orta alanda "Berkan, Taylan & Cicaldau" üçlüsü olacak.

18 Mart'ta, karlı bir İstanbul akşamında, Emre Mor'un hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Kayserispor'u 3-0 yenerek milli araya giden Fatih Karagümrük, 30 hafta sonunda 43 puanla 9. sırada yer alıyor. Savunmadan Burak Bekaroğlu cezalı. Genç sağ bek Serhat Ahmetoğlu ve sol açık Kerim Frei sakat. TD Volkan Demirel sağ kanatta Emre Mor'la devam edecektir. Aleksandar Pesic hücum merkezinde başlarsa, sol kanatta Yann Karamoh veya Ahmed Musa izleriz. Orta üçlüden Lucas Biglia oyun kurar, Abdoulaye Toure savunma yapar, Kristijan Bistrovic ileri-geri gider gelir. Son lig maçında yedek bekleyen, A Milli Takım'a çağrı almasına rağmen orada da süre almayan Caner Erkin'i sol bekte göremeyebiliriz. O bölgedeki ilk tercih Jure Balkovec...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın evinde oynadığı son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Fatih Karagümrük'ün deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %31'lik kesim saha ve seyirci avantajıyla sarı-kırmızılı ekibi 3 puana yakın görüyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.