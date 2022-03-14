Galatasaray - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ligde istediği sonuçları alamayan, 28 hafta sonunda 35 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray; İspanya'da Barcelona ile 0-0 berabere kalıp UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ortaya koyduğu başarılı grafiği devam ettirmişti. İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle İspanya'dan İzmir'e dönmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar, anca pazar günü öğleden sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a dönebildi. Takımda Arda Turan dışında eksik yok, TD Domenec Torrent'in Barça maçının rövanşını düşünüp bazı isimleri dinlendirmesi sürpriz olmaz. Mesela sağ bekte Sacha Boey değil Omar Elabdellaoui izleyebiliriz... Aynı şekilde orta alanda Erick Pulgar tercihi şaşırtmaz. "Berkan Kutlu & Taylan Antalyalı" ikilisinden biri yedekte bekleyecektir. Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Patrick van Aanholt'u da ilk 11'de göremeyebiliriz. Yerlerine Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç ve Ömer Bayram oynayabilir...

Son 6 lig maçında yenilgisi olmasa da 4 kez sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, 29. haftadaki zorlu derbi maç öncesinde 45 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson maç kadrosuna alındı. Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal ise derbide forma giyemeyecek. TD Önder Karaveli'nin sol bekte Umut Meraş ile devam etmesi bekleniyor ancak Başakşehir maçına kıyasla stoper ikilisi "Serdar Saatçı & Welinton" değil "Necip Uysal & Domagoj Vida" olacak. Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, diğerinde Kenan Karaman devam edecek. Gole en yakın isim için Michy Batshuayi ile Güven Yalçın arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın evinde oynadığı son 4 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu! %22'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakmış ve "karşılıklı gol olur" tercihine yönelmiş... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.