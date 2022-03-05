Galatasaray Basketbol - Gaziantep Basketbol maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ING Basketbol Süper Ligi’nde playoff hattına doğrudan etki edecek olan mücadelede Galatasaray ve Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin sezon başından bu yana skorer kimliği ile öne çıkmasında büyük payı bulunan Melo Trimble, Dee Bost ve Akoon Purcell gibi isimlerin bu maçta da forma giymesi bekleniyor.



Ligde son 3 maçından yenilgi ile ayrılan Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Basketbol karşısında kazanarak hem kötü gidişata son vermek hem de bulunduğu 7.’lik koltuğundan daha üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.

Konuk ekip Gaziantep Basketbol ise sezon başından buy ana Alpha Kaba ve QJ Patterson ekseninde ilerleyen oldukça iyi bir sezon geçiriyor. 13 galibiyet ile 5. sırada bulunan Gaziantep Basketbol ilk 8 sıradaki yerini sağlamlaştırabilmek amacıyla parkeye çıkacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



- Bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde ve Türkiye Kupası’nda birer kez karşılaşan iki takım da birer kez galip gelmeyi başarmıştı.



- İki takımın bu sezon karşı karşıya geldiği iki maçta da 150 sayı barajı aşılmadı.