Eintracht Frankfurt - West Ham maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Almanya Bundesliga'da son 6 maçta galibiyeti olmayan Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde rüya gibi bir sezon geçiriyor... Fenerbahçe'nin olduğu gruptan lider çıkıp Galatasaray'ı eleyen Barcelona'yı kupa dışına iten Alman ekip, Londra'daki yarı final ilk maçında da West Ham'ı 2-1 yenerek final için büyük bir adım atmıştı. TD Oliver Glasner; "Tüm Almanya bizi destekliyor. İlk maçı kazandık ama bu kez daha iyi bir performans ortaya koymalı ve taraftarlarımıza galibiyet yaşatmalıyız..." dedi. Danimarkalı genç orta saha Jesper Lindström sakatlığı; sağ bek alternatiflerinden Erik Durm ve tecrübeli ön libero Stefan Ilsanker liste dışı oldukları için rövanşta forma giyemeyecek. Lindström yerine Jens Petter Hauge'yi ilk 11'de görebiliriz. Sol kanattan takımı yöneten Filip Kostic ile golcü Rafael Borre takımın en önemli silahları...

İngiltere Premier Lig'deki son 4 maçından sadece 1 puan çıkaran West Ham, Sevilla ve Lyon'u eledikten sonra Londra'daki ilk maçı 2-1 kaybedince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Uzun süredir sakat olan Angelo Ogbonna rövanşta da yok. Stoper alternatiflerinden Issa Diop sezonu kapatmış olabilir. Orta sahanın önemli ismi Tomas Soucek ve takımın gol silahı Michail Antonio, son lig maçında yedekten oyuna dahil oldu; TD David Moyes'in aklında tamamen Eintrach rankfurt rövanşı var diyebiliriz. İskoç teknik adam; "Herkes kazanmak, en iyi olmak ister. Herkesin aklında 'Bu kez benim sıram gelmiş midir?' düşüncesi vardır. Umarım bu kez 'benim sıram' gelmiştir..." dedi. Soucek ile birlikte Declan Rice orta alanda ağır yükü çekerken yaratıcılık konusunda gözler Manuel Lanzini üzerinde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Eintracht Frankfurt'un son 7 resmi maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- West Ham son 7 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Eintracht Frankfurt kazanır" oldu! %20'lik kesim Avrupa'da sezonun sürpriz takımı olan Eintracht Frankfurt'tan Londra sonrası Deutsche Bank Park'ta da galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI EFE UYSAL’IN TAHMİNİ

E.Frankurt geçen hafta daha önceki turlarda olduğu gibi maça çok iyi başladı ve attığı şok golle rakibin baskısını kırdı. Bu 1-2'lik galibiyetin anahtarıydı. West Ham bu sefer maçın başında daha dikkatli olur. Misafir ekibin çok risk almasına ise gerek yok. 0-1 kazansa müsabaka uzuyor. E.Frankfurt Avrupa'da hiç bir maçın ilk yarısını yenik kapamadı. Skor avantajı ile kontrollü başlayabilir. İY 0 en ideal alternatif. İkinci yarı 3 sonuca da açık.