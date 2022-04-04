Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Bir ara ikincilik yarışı içerisinde olan Başakşehir, son 4 maçtan sadece 1 puan çıkarınca altıncı sıraya kadar geriledi. Youssouf Ndayishimiye cezalı, Ravil Tagir ve Ömer Ali Şahiner sakat. TD Emre Belözoğlu, Ndayishimiye'nin yokluğunda "Duarte & Epureanu" stoper ikilisiyle maça başlayacaktır. Cezalı ya da sakat olmadığı müddetçe sol bekte Hasan Ali Kaldırım ilk tercih olmuştu. Tecrübeli oyuncu geçen hafta Adana Demirspor karşısında oynamamıştı, durumu maç saati netleşecek. 4 maçlık 3 puan hasreti çekilen seride Pizzi ilk 11 başlamamıştı. Portekizli "10 numara" bu kez ilk 11'de olacaktır. Ters kanadında Trezeguet oynar, en ileride Stefano Okaka forma giyer. Son 11 maçın 10'unda kalede Volkan Babacan izledik. Kaleci tercihinde bir değişiklik olmayacaktır...

Cihat Arslan'ın göreve geldiği ilk maç Adana Demirspor'u yenen Yeni Malatyaspor, kümede kalma adına umutlanmıştı ancak Altay ve Kasımpaşa maçlarını gol atamadan kaybettiler; 30 maç sonunda 20 puanla ligin son sırasında yer alıyorlar. Sadık Çiftpınar milli aradan önce kadro dışı bırakılmıştı. Buğra Çağıran ve Stevie Mallan henüz iyileşmedi. Kasımpaşa karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mounir Chouiar hazır durumda. İlk 11'deki yerini alacaktır. Sadık'ın yokluğunda stoper ikilisi "Awuku & Campi" olacak. Mounir'in dönüşüyle Mustafa Eskihellaç sağ kanattaki yerine geri döner; hücum merkezinde Benjamin Tetteh ya da Nouha Dicko izleriz. Sağ bekte Mehdi Zeffane, sol bekte Oussama Haddadi oynayacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Yeni Malatyaspor'un ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 11 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %60'lık kesim ligin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor karşısında Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Başakşehir'den yana... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.