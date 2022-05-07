Başakşehir - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 5 haftada 13 puan toplayıp Avrupa iddiasını devam ettiren Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye dışında göze çarpan bir eksik yok. TD Emre Belözoğlu, Ndayishimiye yokken stoper ikilisini "Leo Duarte & Alexandru Epureanu" şeklinde oluşturuyordu. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında Duarte maçı tamamlayamadı, Brezilyalı savunmacının durumu maç saatinde netleşecek. Sakatlık dönen kaptan Mahmut Tekdemir son 3 galibiyette de ilk 11'deydi, yeri değişmeyecektir. Mahmut'un yanında, orta sahada Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan'ı izleriz. Kanatlarda Deniz Türüç ve Trezeguet formaya yakın; Stefano Okaka'nın sakatlığında Fredrik Gulbrandsen oldukça iyi işler çıkardı. Okaka iyileşti ve hafta arası takımla çalıştı, Belözoğlu "9 numara" için son kararı maç saati verecek.

Başkanlık seçimleri ertelenen Galatasaray'da, takımın başındaki Domenec Torrent'in geleceği de belirsiz. Saha dışında oldukça hareketli günler geçiren sarı-kırmızılı ekipte Başakşehir maçı öncesi 4 oyuncu kadroda olmayacak. Emre Kılınç cezası; Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sivasspor karşısında "Semih Kaya & Victor Nelsson" izlemiştik ancak bu kez Nelsson'un yanında Alpaslan Öztürk görebiliriz. Berkan Kutlu da ilk 11'e geri dönecek ve Emre Kılınç'ın yerine orta alanda ter dökecek. Bafetimbi Gomis geçen hafta 2 gol attı fakat kulübe yakın kaynaklar Mostafa Mohamed'in ilk 11 başlamasını daha olası gördüklerini belirtti. Nihai kararı maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in evinde oynadığı son 7 lig maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının 8'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %36'lık kesim son haftalarında formda takımı Başakşehir'den, hedefsiz Galatasaray karşısında 3 puan bekliyor... %23'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.