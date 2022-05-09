Antalyaspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Antalyaspor, 20 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybettikten sonra çıktığı 13 lig maçında yenilgi yüzü görmedi (8 galibiyet). Akrepler, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda "lig beşincisi" olacak takımın da Avrupa bileti alabilme ihtimali nedeniyle Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un kazandığı haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy sakat. Hakan Özmert ve Ufuk Akyol iyileşti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında mücadeleyi tamamlayamayan Naldo ve Doğukan Sinik takımla birlikte çalıştı, görev verilmesi halinde ilk 11'de başlamalarında bir sakınca bulunmuyor. Beklerde Bünyamin Balcı ve Güray Vural, orta alanda Fernando, hücum merkezinde Haji Wright takımın değişilmezleri...

1-0 öne geçtiği maçta Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybeden Konyaspor, son 6 lig maçında 3. kez sahadan puansız ayrıldı ve "ikincilik" yarışında Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde (1 maçı eksik) kaldı. Takımdaki tek eksik, kırmızı kart cezası devam eden Amar Rahmanovic... TD İlhan Palut, Antalyaspor'u yakından tanıyan Amilton'a ilk 11'de şans verebilir. Amilton'un ters kanadında Zymer Bytyqi, ortalarında Endri Çekiçi forma giyecek. Sarı kart cezası sona eren Adil Demirbağ, stoperdeki yerini geri alacak. Adil'in yanında kaptan Abdülkerim Bardakcı izleyeceğiz. Sezon sonunda ailevi sebeplerle futbola nokta koyması beklenen Nejc Skubic her zamanki yerinde, sağ bekte olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un son 6 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 23 gol)

- Konyaspor'un son 7 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, bu 7 maçın 6'sında "karşılıklı gol" de izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Antalyaspor kazanır" oldu! %30'luk kesim son haftalarda daha istikrarlı bir görüntü içinde olan Antalyaspor'dan Konyaspor karşısında 3 puan bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.