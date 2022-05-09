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Ziraat Türkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Demlir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

09.05.2022 - 14:21 |
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri belli oldu

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 10 mayıs salı günü Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında 20.30'da oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

Yarı finalin bir diğer maçında 11 mayıs çarşamba günü 20.30'da oynanacak Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.

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