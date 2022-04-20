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Alanyaspor 1-2 Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

20.04.2022 - 22:32 |
Alanyaspor 1-2 Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı.

Alanya'da oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Emre Akbaba ile öne geçen ev sahibi ekip, 32. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Mücadelenin 59. dakikasında Yatabare kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bırakırken son sözü 90+2. dakikada Kerem Atakan söyledi.

Rövanş maçı 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

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