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Vitor Pereira'ya ilk maçında şok!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'ın kapısından dönerek Corinthians'la anlaşmaya varan Vitor Pereira ilk maçını kaybetti.

06.03.2022 - 10:23 |
Vitor Pereira'ya ilk maçında şok!

Brezilya Liginde oynanan Corinthians Sao Paulo karşılaşması Sao Paulo'nun 1-0 üstünlüğü sona erdi. Maçın henüz 1.dakikasında Jonathan Calleri Corinthians ağları havalandırarak takımına üç puanı getirdi.Bu sonuçla Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'ın yeni teknik direktörü olan Vitor Pereira Brezilya kariyerine mağlubiyet ile başladı.

Everton ile anlaşmaya yakındı

Fenerbahçe'den ayrılmasının hemen ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Rafa Benitez ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adamı gündemine almış, hatta imza aşamasına kadar işler resmileşmişti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları sert tepki gösterince Everton Frank Lampard sözleşme imzalamıştı.

Pereira'nın kariyeri

Pereira, Fenerbahçe dışında Portekiz'de Porto, Suudi Arabistan'da Al Ahli, Almanya'da Münih 1860, Yunanistan'da Olympiacos ve Çin'de SP SIPG takımlarını çalıştırdı. 53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Porto ile iki Portekiz Süper Kupası, Olympiacos ile bir Yunanistan Kupası ve SP SIPG ile bir Çin Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Pereira ikinci Fenerbahçe macerasında başarısız oldu

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdırabilen Fenerbahçe, 17 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. Bu müsabakalarda 28 gol atan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.

Vitor Pereiraya ilk maçında şok

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