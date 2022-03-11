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UEFA Avrupa LigiPena'da flaş açıklama! 'Barcelona'ya dönmek mi?'
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Pena'da flaş açıklama! 'Barcelona'ya dönmek mi?'

Barcelona maçında oynadığı futbolla taraftarlara güven veren İnaki Pena'nın "Barcelona'ya dönmek mi? Olması gereken neyse o olacak, ben Galatasaray'a odaklandım ve başka bir şey düşünmüyorum" sözleri dikkat çekti.

11.03.2022 - 02:22 |
Pena'da flaş açıklama! 'Barcelona'ya dönmek mi?'

Galatasaray'ın Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Inaki Pena, eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.

Maçtan sonra konuşan Pena, Barcelona'ya dönmek mi? Olması gereken neyse o olacak, ben Galatasaray'a odaklandım ve başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi değerlendiren Katalan kaleci "Takım olarak çok iyiydik. Amacımız rövanş maçına taşımaktı bu eşleşmeyi. Hayallerimizi canlı tuttuk. İstanbul'da neler olacağını göreceğiz." dedi.

"MUSLERA 'BİZ GALATASARAYIZ' DEDİ!"

"Camp Nou'da alkışlanmak gurur. Benim için önemli ve mutlu bir andı." diyen Pena, "Muslera ile aramızda olan rekabet bizi iyiye götürecektir. Muslera çok örnek bir insan. Bana çok yardımcı oluyor. Muslera, soyunma odasında hepimizle konuştuk. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve bunu herkese göstermemiz gerektiğini söyledi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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