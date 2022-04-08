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UEFA Avrupa LigiGalatasaray'ı eleyen Barcelona Almanya'dan avantajlı döndü! İşte gecenin sonuçları
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Galatasaray'ı eleyen Barcelona Almanya'dan avantajlı döndü! İşte gecenin sonuçları

Galatasaray'ı eleyip Alman temsilcisi E.Frankfurt'la eşleşen Barcelona geriye düştüğü maçta beraberliği yakaladı ve Nou Camp'a avantajlı bir skorla döndü. İşte gecenin toplu sonuçları.

08.04.2022 - 07:35 |
Galatasaray'ı eleyen Barcelona Almanya'dan avantajlı döndü! İşte gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, evinde İspanya ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Ansgar Knauff, Barcelona'nın golünü 66. dakikada Ferran Torres attı. Eintracht Frankfurt'ta Tuta, 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Portekiz'in Braga takımı, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı 40. dakikada Abel Ruiz'in golüyle 1-0 yendi.

İngiltere ekibi West Ham United ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Ev sahibi West Ham United, 52. dakikada Jarrod Bowen'ın golüyle 1-0 öne geçse de konuk ekip 66. dakikada Tanguy Ndombele'nin golüyle skoru eşitledi. West Ham Unitedlı Aaron Cresswell, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabakaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.

Galatasarayı eleyen Barcelona Almanyadan avantajlı döndü İşte gecenin sonuçları

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